Las 5 amenazas globales contra la salud sexual

La salud sexual, parte fundamental del bienestar de la población, se enfrenta a importantes amenazas globales, desde las infecciones de transmisión sexual hasta la pornografía o el uso inadecuado de las redes sociales. Pero además de estos riesgos, existen desafíos en el ámbito más personal e íntimo, como la falta de comunicación o la rutina, que también afectan a la calidad de la salud sexual.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, el 4 de septiembre, el objetivo es tomar conciencia y sensibilizar a los profesionales sanitarios y a la población en general de la importancia que tiene la salud sexual en nuestro bienestar y en nuestra salud en general.

Además, el lema de este año ‘Everybody’ (Todos) pretende incluir a todas las personas, tengan las circunstancias que tengan, impulsando un acceso libre a una salud sexual de calidad y diversa.

Pero también es importante conocer las amenazas contra la salud sexual y tratarlas a tiempo.

EFE Salud ha conversado con tres expertos: Pilar Serrano, presidenta saliente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap) y miembro de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), además de enfermera doctorada en salud pública; Ana Yáñez, psicóloga sanitaria, sexóloga clínica y presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS); y Jordi Casabona, epidemiólogo del Grupo de Trabajo de ITS de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

1. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

La primera de las amenazas son las infecciones de transmisión sexual (ITS), un problema de salud pública relevante actualmente, no solo en España, sino en los países occidentales. Esto se debe al aumento de su frecuencia, así como a las consecuencias que conllevan algunas de estas infecciones.

Entre las principales causas, las ITS pueden provocar esterilidad en hombres y mujeres, cáncer anal o cervical e infertilidad en chicas jóvenes, entre otras.

Aunque se consideren infecciones que, en la mayoría de los casos, se pueden curar con antibióticos, “tienen consecuencias tanto a nivel individual como colectivo, especialmente con este número tan importante que hay, que supone una tensión del sistema sanitario muy relevante”, explica el epidemiólogo.

Y es que en los últimos cinco años, según la enfermera Pilar Serrano, se han multiplicado por diez los contagios, sobre todo en sífilis y gonorrea: “Lo saludable no es tratar la ITS, sino prevenirla”.

Por su parte, el doctor Casabona señala que se han dado varios condicionantes que han contribuido a este aumento, entre los que se encuentran las redes sociales, los cambios ideológicos o morales, los anticonceptivos orales frente a la barrera del preservativo, al igual que fármacos antirretrovirales ante el VIH.

2. Pornografía y redes sociales

La representante de SESPAS hace hincapié en la necesidad de implantar una mejor educación sexual en las escuelas: “Desde la salud pública nos está preocupando muchísimo la educación sexual en menores”, advierte.

Hoy en día, los niños, niñas y adolescentes están aprendiendo un comportamiento sexual agresivo causado por la pornografía y el poco control que existe para no caer en sus garras.

“Hay un autoaprendizaje con muchos errores que está provocando violencias y comportamientos sexuales de riesgo en el futuro”, explica.

Además, el uso de las redes sociales y la pornografía generan unas falsas expectativas en los adolescentes, sobre todo las relacionadas con qué es sentir placer o cómo aprender a dar placer. Puede acarrear problemas de autoestima y confianza. Por ello la importancia de tratar la educación sexual desde etapas muy tempranas, tanto en el núcleo familiar como en el entorno escolar.

A su vez, estas ventanas al exterior han sido una de las principales causas del incremento de las infecciones por transmisión sexual que, según Pilar Serrano, en las últimas dos décadas la incidencia por sífilis, por ejemplo, se ha multiplicado por diez.

3. Salud mental y medicamentos

La salud mental está directamente relacionada con la salud sexual. «Si tu tienes un estado depresivo o ansioso ya tienes comprometido tu comportamiento sexual y social, tienes comprometido tu bajo estado de ánimo», precisa Pilar Serrano.

La enfermera, doctora en salud pública, asegura que la salud mental es una epidemia en estos momentos, una situación que los sanitarios ya comenzaron a observar durante la pandemia de covid-19. “Estamos en prevalencias que están en torno a un 30 % de la población con problemas de salud mental”, reitera.

Para tratar los problemas de salud mental, además de terapia, se suelen recetar distintos medicamentos. “Los psicofármacos son un paquete medicamentos que más disfunciones sexuales producen”, detalla Pilar Serrano.

Esto es un círculo vicioso, ya que una persona que sufre depresión o ansiedad puede ver comprometido su comportamiento sexual o social. Si a esto se le suma la ingesta de un medicamento que disminuye la libido o el placer, la persona afectada puede desarrollar más frustración y depresión.

4. Vulneración de derechos

En algunos países, la salud sexual de las personas se ve condicionada y coaccionada, una amenaza para la salud pública global. “Las personas, todas, sin distinción, son objeto de derecho, y ahí entran hombres y mujeres”, aclara Serrano.

“Las mujeres sufren una vulneración de derecho mucho más que los hombres porque además tienen otras vulnerabilidades. Son objeto de trata, viven bajo dominación de sistemas, de patriarcado hegemónico, de machismo y de todo tipo de discriminación por cuestiones de género”, añade.

En este punto, es importante diferenciar entre lo reproductivo y lo sexual. “No podemos pensar que la mujer solamente se va a atender porque es el cuerpo reproductivo”, precisa Pilar Serrano, quien añade que este tema se está trabajando desde salud pública.

Las personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ+ también tienen condicionada y amenaza su salud sexual en determinados países, donde existen penas por su diversidad sexual.

La Asociación Mundial de la Salud Sexual (AMS), encargada de promover el Día Mundial de la Salud Sexual y con el lema ‘Everybody’ pretende hacer una declaración de que la salud, los derechos, la justicia y el placer sexuales pertenecen a todas las personas, en todos los cuerpos, sin excepción.

5. Adicciones

Las adicciones al alcohol, al tabaco o a cualquier sustancia o tóxico afecta a la salud general, por lo que también a la sexual. Afecta al sistema nervioso, al vascular, a la manera de percibir la realidad e incluso a la manera de relacionarnos y como sociedad.

Es más, una adicción puede suponer un perjuicio o amenaza para las personas que están teniendo un encuentro sexual bajo los efectos de una sustancia, ya que los tóxicos o el alcohol no les permiten tomar una decisión de manera consciente y objetiva.

Además, estar bajo los efectos de las drogas interfiere en la percepción del deseo, de cómo percibimos los estímulos placenteros durante las relaciones sexuales. “También puede haber problemas de erección y dificultades a la hora de llegar al orgasmo”, alerta la experta.

La adicción a cualquier sustancia perjudicial para la salud va a repercutir de forma negativa en todas las áreas de vida de una persona. “Si tenemos pareja, va a dificultar la relación, la va a condicionar y perjudicar”, concluye la presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).

Las otras amenazas, las del ámbito personal

Además de las amenazas globales contra la salud sexual, hay otras que afectan al ámbito más personal e íntimo. Estas son algunas de ellas:

Etapas del ciclo vital

La respuesta sexual de las personas cambia a lo largo de la vida. Estos cambios están muy relacionados con las distintas etapas del ciclo vital, como por ejemplo la menopausia, el embarazo y el postparto o la andropausia en hombres.

Sin embargo, esto no significa que la sexualidad de las personas empeore durante estas etapas de la vida, al contrario. “Puede haber una sexualidad maravillosa en todas las etapas de la vida. Por supuesto que cambian, pero cambian las expectativas porque se buscan otras cosas”, subraya la presidenta de AMASAP.

Por su parte, la sexóloga Ana Yáñez coincide con la respuesta de Pilar Serrano, y añade que los cambios físicos, hormonales y otros condicionantes (como las responsabilidades familiares o profesionales) también se van a ver reflejados en la respuesta sexual.

“No hay que rechazar el cambio como si fuera una enfermedad. Tampoco resignarme a aceptarlo, como que no puedo hacer nada con ello. Todo puede adaptarse para que haya más calidad y se pueda mantener la satisfacción”, declara la experta en sexología.

Comunicación en pareja y rutina

La falta de comunicación en una pareja o la rutina por llevar muchos años de relación son otro tipo de amenazas de la salud sexual, por lo que es importante tratarlo y mejorarlo en la medida de lo posible.

La comunicación es la base de una relación de pareja, es el área más importante. “Mucha gente piensa que la satisfacción en una relación de pareja se va a medir por la satisfacción sexual o por la frecuencias de las relaciones sexuales. Y no es verdad. La comunicación es la base de la satisfacción en pareja y la base de una buena relación”, matiza la sexóloga.

Los conflictos en la comunicación de pareja son los que generan más insatisfacción, pues producen un distanciamiento emocional, una desconexión con el vínculo, bastante malestar y mucho sufrimiento emocional. Es más, una buena comunicación en pareja mejora la calidad de las relaciones sexuales.

No obstante, la experta en sexología precisa que cada vez hay más conciencia de la importancia de la salud sexual, por lo que hay más demanda de terapia y demanda asistencia de dificultades sexuales y de relaciones de vínculos.