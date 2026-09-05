Activistas y ONG advierten del avance del cáncer de mama en mujeres jóvenes mexicanas

Para más de 4.500 mexicanas cada año, el cáncer de mama llega antes de los 40 años, una realidad que desafía la idea de que “la juventud es un escudo” frente a esta enfermedad y que impulsa a pacientes y activistas a pedir que ninguna señal de alerta sea ignorada por razones de edad.

Entre el 11 % y el 15 % de los casos de cáncer de mama —unas 4.500 mujeres— corresponden a menores de 40 años y la edad promedio de diagnóstico en México es de 52 años, casi una década antes que en países desarrollados, según ha alertado la Fundación de Alba al inaugurar la exposición Está en tus manos en la estación Barranca del Muerto del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“La edad no es un escudo”, ha afirmado Miryana Pérez, directora general de Fundación de Alba, quien advierte de jóvenes que presentan señales de alerta o factores de riesgo que desconocen y llegan con diagnósticos tardíos, metastásicos y tumores más agresivos.

“Ser joven no significa estar exento”

La campaña promueve conocer el cuerpo mediante la autoexploración y acudir a valoración médica ante cualquier cambio.

Pérez Vela ha sostenido que, si existen síntomas o factores de riesgo, pueden requerirse ultrasonido mamario o mastografía aunque la paciente tenga menos de 40 años, y ha recomendado buscar una segunda opinión o acudir con especialistas en oncología o mastología si las señales persisten.

Melissa Aguilar, una de las 11 mujeres retratadas, ha recordado que recibió el diagnóstico a los 29 años pese a llevar una vida activa y hacer ejercicio.

“Ser joven no significa estar exento”, ha dicho Aguilar, quien aseguró que la detección temprana marcó una diferencia en su historia y llamó a no posponer una consulta bajo la idea de que “seguro no es nada”.

“Con el tiempo entendí algo muy importante. El cáncer no avisa y la edad no es un escudo. Ser joven no significa estar exento”, ha reflexionado Aguilar.

En memoria de Stephanie

La muestra también recuerda a Stephanie, diagnosticada a los 27 años con cáncer de mama en etapa cuatro y metástasis en distintas partes del cuerpo, quien falleció recientemente pese a recibir tratamiento.

Entre los testimonios están además Columba, diagnosticada a los 30 años y en reconstrucción tras quimioterapia, y Sandra, madre de cuatro hijos que continúa con quimioterapia, radioterapia y cirugía después de un diagnóstico metastásico.