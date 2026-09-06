“La inclusión y el empoderamiento son un discurso fracasado y adormecedor”

Sus obras han llegado a famosos museos europeos. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Le han ofrecido ser candidata presidencial.

Pero para ella, nada da cuenta del espíritu de su trabajo como el colectivo que creó hace más de 30 años: Mujeres Creando. En sus propias palabras, “indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas”.

Lo que empezó como un pequeño grupo barrial, hoy es un referente para hablar de feminismo en Sudamérica.

En Mujeres Creando, a la vez que se escribe sobre qué es la justicia feminista, se sirven almuerzos, se guía a mujeres en trámites legales, se hacen shows de burlesque y se transmiten programas de radio. Galindo es la batuta de casi todo eso.

BBC News Mundo habló con ella sobre su vida, su pensamiento y su libro “Feminismo bastardo” en el marco del Hay Festival Querétaro, que se lleva a cabo del 4 al 6 de septiembre en dicha ciudad mexicana.

¿Tienes algún recuerdo en particular, alguna anécdota que haya sido definitiva en la construcción de tu pensamiento, de tu estética, de tu práctica política y artística?

La verdad es que un momento no se me ocurre, pero hay una cosa que me parece muy interesante y forjadora del concepto de bastardismo, que es un eje de mi pensamiento.

Mi padre era un hombre de origen quechua con fenotipo blanco, como yo.

Era un hombre blanco, pero yo lo observaba de niña mirarse al espejo e intuía que él no se sentía legítimamente blanco. Se preguntaba todos los días: “¿Soy realmente blanco?”.

Sus credenciales de blanqueamiento fueron la angustia de su vida, el no poder responder con legitimidad a la clase dominante a la que quería pertenecer.

Yo crecí viendo todos esos mecanismos sociales tan tiránicos y tan presentes en nuestro continente.

Por eso, cuando estoy en una conferencia, yo les digo: “Busquen al bastardo de su familia, busquen a la bastarda de su árbol genealógico”.

En Feminismo bastardo cuentas de una joven que te preguntó qué bibliografía feminista debería leer y tú le recomiendas empezar por leer las estrías de su madre o la cárcel de mujeres de su ciudad. ¿Por qué?

Tú necesitas ubicarte en el mundo, leer tu contexto, la cotidianidad que te rodea. Eso no te lo van a dar los libros, que yo los valoro mucho, pero son otra cosa distinta.

No es que yo voy a leer la situación de las mujeres en Afganistán. No me vengas con boludeces. Las mujeres en Afganistán son capaces de leer su propia tragedia. Tú tienes que leer la tuya primero.

La lectura de tu cotidianidad y de tu contexto te va a empujar a tomar posición ante ti misma, a sacar las herramientas que necesitas para la vida que deseas.