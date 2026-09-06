Tabilo se despide del US Open tras caer ante el número 2 del mundo

Alejandro Tabilo quedó eliminado del US Open luego de perder ante Alexander Zverev por 6/2, 7/6 y 6/2, en un partido que se extendió por 2 horas y 25 minutos en el Arthur Ashe Stadium.

El alemán, número 2 del mundo y máximo cabeza de serie del cuadro, consiguió su triunfo más rápido del torneo luego de imponerse con dos quiebres en el primer set y mantener el control durante gran parte del encuentro.

Tabilo logró reaccionar en el segundo parcial. Aprovechó una merma en la precisión de Zverev para recuperar un quiebre y dispuso de dos set points en el décimo juego, pero el germano los salvó con su servicio. El chileno volvió a quebrar en el duodécimo juego y llevó el set al tie break, donde terminó cayendo 7-2.

En el tercer parcial, Zverev volvió a tomar ventaja con un quiebre en el sexto juego, favorecido por una doble falta del nacional. Otro rompimiento en el octavo game selló definitivamente el encuentro.

La derrota puso fin a la participación del número 1 de Chile en Nueva York. Ahora, Tabilo regresará al país para comenzar la preparación de la serie de Copa Davis frente a España, programada para el 19 y 20 de septiembre.