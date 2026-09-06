Argentina vuelve a rectificar por Magallanes: ahora Quirno y Bullrich aclaran sus dichos

Otra polémica y, nuevamente, una rectificación desde Argentina. Después de que las declaraciones del canciller Pablo Quirno y de la senadora Patricia Bullrich volvieran a abrir interrogantes en Chile sobre el Estrecho de Magallanes, ambas figuras del oficialismo trasandino salieron a precisar sus palabras y reafirmar el respeto por los tratados vigentes.

El episodio repite una dinámica que ya se había producido a fines de agosto, cuando Buenos Aires debió aclarar los dichos del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, quien había incluido a “Magallanes” dentro de una referencia a la soberanía de su país. En esa oportunidad, el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti, calificó las palabras como una “confusión y desprolijidad” y afirmó a su par chileno, Fernando Barros, que no estaba en discusión que el Estrecho era chileno.

Ahora fue el propio canciller argentino quien tuvo que precisar una declaración formulada apenas horas después de la visita de Javier Milei a Chile.

Quirno había afirmado en una entrevista con América 24 que “Argentina es un país bicontinental, bioceánico”, mientras explicaba los planes de Buenos Aires para reforzar su presencia en el Atlántico Sur y avanzar en la Base Naval Integrada de Ushuaia. La expresión generó cuestionamientos en Chile debido al contexto de las recientes controversias por Magallanes.

A través de sus redes sociales, el canciller buscó precisar ahora el alcance de esas palabras. “Cuando hablé de la condición bicontinental y bioceánica de la Argentina me referí a lo que dije a continuación en esa misma entrevista: ‘…fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur, que es el camino hacia la Antártida’”, sostuvo Quirno.

El ministro argentino también hizo referencia a la reunión sostenida en Santiago junto a Milei y Karina Milei con el Presidente José Antonio Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna, y ratificó el contenido de la declaración acordada entre ambos países.

“Nuestra posición es clara: trabajar siempre de buena fe, honrar la palabra empeñada y cumplir plenamente los tratados y acuerdos vigentes”, afirmó.

Quirno cerró su mensaje apelando a la cooperación entre ambos países: “El sur no es el final del mapa: es desde donde Argentina y Chile miramos el mundo”.

Su aclaración coincidió con otra rectificación proveniente del oficialismo argentino, esta vez por las palabras de Patricia Bullrich.

La senadora y exministra de Seguridad había afirmado en Radio Mitre que Argentina debía reforzar su presencia en distintos puntos estratégicos y mencionó expresamente “el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”. Sus palabras volvieron a tensionar el asunto justo después de que Kast y Milei reafirmaran la soberanía chilena sobre el paso marítimo.

Bullrich envió posteriormente una aclaración al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, asegurando que había cometido una confusión y que su intención era referirse al canal Beagle.

“Quiero aclarar una confusión de nombres que se deslizó en una declaración radial. El canal al que quise hacer referencia es el canal de Beagle y nunca el Estrecho de Magallanes que pertenece en su totalidad a la hermana República de Chile”, afirmó.

La senadora también lamentó la controversia generada y pidió al embajador transmitir su aclaración a las autoridades, ciudadanía y medios chilenos. “Lamento haber generado una incertidumbre. Mi amistad y la de nuestro país con Chile es sincera y permanente”, agregó.

La anterior rectificación

Las dos rectificaciones llegan apenas días después de que ambos gobiernos intentaran cerrar formalmente el flanco. El 3 de septiembre, Kast y Milei reafirmaron que el régimen jurídico del Estrecho está determinado por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. La declaración estableció expresamente que esos instrumentos se encuentran plenamente vigentes, tienen carácter definitivo y reconocen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho.

Pero la controversia arrastra antecedentes que van más allá de las declaraciones de las últimas jornadas. El Mostrador informó que Argentina todavía no ha sustituido una directiva incorporada al Decreto 457 de 2021 que utiliza la expresión “exploración, estudio y control conjunto” respecto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces.

La sucesión comenzó a adquirir relevancia pública el 24 de agosto, cuando Valverde afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”. Cancillería chilena respondió reafirmando el dominio de Chile y parlamentarios exigieron una rectificación.

Dos días después, Presti llamó a Barros, atribuyó los dichos a una “confusión y desprolijidad” y reconoció expresamente la soberanía chilena. El ministro chileno terminó considerando superado el episodio y días más tarde sostuvo que “se acabó la discusión”.

Sin embargo, tras la visita de Milei y la nueva ratificación bilateral de los tratados, Quirno volvió a generar cuestionamientos al hablar de una Argentina “bioceánica”. Luego Bullrich incluyó el “control” del Estrecho entre los puntos estratégicos de su país. Ambos tuvieron ahora que aclarar sus declaraciones.

La secuencia deja así, en menos de dos semanas, una serie de dichos provenientes de autoridades y figuras políticas argentinas seguidos por precisiones destinadas a bajar la tensión con Chile, pese a que ambos gobiernos han reiterado que jurídicamente la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes no está en discusión.