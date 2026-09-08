“Las influencers que fingen sumisión a sus maridos manejan imperios multimillonarios”

Para Burke, “no es asunto de nadie” definir a otras mujeres. Sin embargo, cuando ellas mismas figuras propagan sus creencias en las redes sociales, usando una imagen que a veces es solo una actuación, el tema se vuelve digno de debate.

“Me interesa mucho cómo todas, de alguna manera, actuamos constantemente, tanto en línea como en la vida real. Es como un efecto de espejo distorsionado, y es muy divertido explorarlo en la ficción”, le dijo la autora a BBC Radio 2.

Burke afirma que no se inspiró en una persona específica para crear el personaje de su obra, pero admite que pasó muchas horas en las redes sociales investigando sobre las “ tradwife ” (esposas tradicionales).

Según su propia definición, estas figuras son mujeres que creen en “asumir roles tradicionales” y en la sumisión de las esposas a sus maridos.

“Una influencer tradwife es alguien que pone en práctica estas ideas en línea, generalmente ganando mucho dinero”, explicó Burke.

Al preguntarle sobre los motivos que la llevaron a escribir la historia, Burke afirmó que el tema se encuentra “en la intersección de todas las conversaciones posibles sobre las mujeres”.

“Podemos hablar de maternidad y crianza, trabajo, economía y cultura. Así que me pareció una gran oportunidad para abordar todos los temas que me interesan”, declaró.

Al ser interrogada sobre el tono adoptado en la obra, clasificada como una “sátira negra”, la autora confesó que hubo ocasiones en las ue ss propias palabras la asustaron.

“Pero no fue algo en lo que pensara mucho. El humor y el miedo surgieron casi instintivamente”.

Una fachada convincente y rentable

La protagonista de Yesteryear es Natalie Heller Mills, quien se presenta como una ama de casa tradicional.

A sus 32 años, casada y madre de cinco hijos (y esperando el sexto), narra a sus millones de seguidores en redes sociales la vida aparentemente idílica de su familia en una granja de 200 hectáreas en el estado estadounidense de Idaho.

Su personalidad refleja la subcultura real que existe en internet: mujeres que promueven e imitan los roles de género tradicionales, donde los hombres son los proveedores y las mujeres sus subordinadas, priorizando la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.

Natalie hornea pan de masa madre, educa a sus hijos en casa, bebe leche sin pasteurizar de su propia vaca y recoge huevos de sus gallinas (“las chicas”) cada mañana, todo con una sonrisa radiante. Al menos, mientras la cámara graba.

En realidad, la vida perfecta de Natalie no es más que una fachada cuidadosamente construida, convincente y lucrativa.

Pero un día, despierta repentinamente viviendo en el mismo pasado que idealizaba, más precisamente, en el año 1855. Y cuando el teatro se convierte en realidad, los “buenos tiempos” dejan de parecer tan agradables.

La novela alterna entre el presente y una aterradora versión del pasado. Y solo al final del libro descubrimos cómo y por qué Natalie terminó en el siglo XIX.

Un éxito de ventas con paralelismos en la vida real

La versión en inglés de Yesteryear permaneció semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times y encabezó la lista de ficción del Sunday Timesen Reino Unido.

La historia también se hizo extremadamente popular en redes sociales, con numerosos comentarios sobre el libro en las plataformas Bookstagram y BookTok.

En junio, la novela lideró el ranking de temas del momento en BookTok. Y en grupos de chat y clubes de lectura, los lectores debaten intensamente sobre su valor literario.

¿Por qué se hizo tan popular el libro?

Sin duda, la editorial invirtió en una intensa campaña de marketing. Pero el entusiasmo de Anne Hathaway también contribuyó a atraer la atención hacia la historia.

La actriz estadounidense vio un primer borrador, compró los derechos y producirá y protagonizará la película basada en la obra.