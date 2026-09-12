Aumenta la diabetes tipo 2 entre las mujeres jóvenes

Antes existía una forma bastante clara de diferenciar la diabetes tipo 1 de la tipo 2. La diabetes tipo 1 era una enfermedad autoinmune de origen genético que aparecía en personas jóvenes, mientras que la diabetes tipo 2 solía diagnosticarse en pacientes de 50 o 60 años como consecuencia de hábitos de vida poco saludables.

Pero esa distinción basada en la edad ya no funciona.

Cada vez más jóvenes reciben un diagnóstico de diabetes tipo 2. En Inglaterra, por ejemplo, el mayor aumento de nuevos casos se registra entre las mujeres jóvenes.

Es la conclusión de un equipo de investigadores del Imperial College de Londres tras analizar datos de la Auditoría Nacional de Diabetes de Inglaterra entre 2011 y 2024. El estudio reveló que, mientras la prevalencia de la diabetes tipo 2 disminuía entre los adultos de 60 a 79 años, aumentaba entre los menores de 40 años.

Los resultados, publicados en la revista “The Lancet Regional Health Europe”, mostraron que el incremento más pronunciado se produjo entre mujeres blancas, asiáticas y negras de poco más de 20 años, así como entre mujeres blancas de poco más de 30 años.

“Gran parte del debate sobre el aumento de la diabetes tipo 2 entre los jóvenes se ha centrado en los grupos étnicos minoritarios”, afirmó Shivani Misra, autora principal del estudio y profesora asociada clínica de diabetes en el Imperial College de Londres.

“Aunque estos grupos étnicos se ven afectados de manera desproporcionada por la diabetes tipo 2 de aparición temprana, ahora vemos que la incidencia también está aumentando en las poblaciones blancas, lo que demuestra que este desafío de salud pública se está extendiendo a toda una generación”.

El estilo de vida detrás del aumento de la diabetes tipo 2 entre los jóvenes

En Alemania, la situación es similar a la del Reino Unido, explica Baptist Gallwitz, endocrinólogo y portavoz de la Sociedad Alemana de Diabetes (DDG).

“La diabetes tipo 2 está aumentando en muchos países”, dijo Gallwitz a DW. “Es básicamente una pandemia. En Alemania también estamos viendo un incremento de casos entre niños y adolescentes”.

Según un informe sobre diabetes publicado por la DDG en 2026, entre 2014 y 2023 los casos de diabetes tipo 2 aumentaron un 5,8 % anual entre los jóvenes de 11 a 17 años.

Aunque la predisposición genética puede desempeñar un papel en el desarrollo de la enfermedad, el principal factor es el estilo de vida.

“Vivimos en un mundo en el que no nos movemos lo suficiente y nuestra alimentación contiene demasiado azúcar y demasiadas calorías“, afirmó Gallwitz. “Eso provoca más obesidad entre los jóvenes y, a su vez, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2”.

Cómo frenar el aumento de la diabetes tipo 2 entre los jóvenes

El crecimiento de los casos preocupa especialmente porque la enfermedad puede evolucionar de forma más agresiva en pacientes jóvenes.

“Cualquier diagnóstico de diabetes tipo 2 es grave, pero en los jóvenes puede ser más agresivo, aumentando el riesgo de complicaciones devastadoras y acortando la esperanza de vida”, afirmó Helen Kirrane, de la organización Diabetes UK.

Por ello, los expertos consideran fundamental intervenir de forma temprana y fomentar hábitos de vida más saludables. Según Gallwitz, la DDG ve con buenos ojos la introducción de un impuesto a los refrescos azucarados, pero pide además medidas como un IVA reducido para frutas y verduras frescas, más gravámenes a los alimentos con alto contenido de azúcar y grasas saturadas, menús escolares más saludables y más actividad física en las escuelas.

Alexandra Kautzky-Willer, directora de la División de Endocrinología y Metabolismo de la Universidad Médica de Viena, considera que también se necesitan mejoras en el entorno para combatir la diabetes en mujeres jóvenes.

“La actividad física es importante, así que debemos garantizar condiciones seguras para que las mujeres puedan moverse”, explicó Kautzky-Willer, que también es profesora de medicina de género.

La diabetes tipo 2 podría estar infradiagnosticada en mujeres

El número real de mujeres con diabetes tipo 2 podría ser incluso superior al que reflejan las estadísticas actuales.

En un informe publicado en 2025, Kautzky-Willer y una colega sostuvieron que la diabetes tipo 2 está infradiagnosticada en las mujeres.

“Los hombres suelen recibir el diagnóstico de diabetes tipo 2 a edades más tempranas”, escribieron las autoras de un informe publicado en 2025. “En el momento del diagnóstico, más mujeres presentan obesidad, sufren hipertensión con mayor frecuencia y han ganado más peso que los hombres”.

Entonces, ¿por qué la diabetes tipo 2 suele detectarse en las mujeres cuando el cuadro es ya más grave?

“Una de las razones es que el valor que suele utilizarse en el diagnóstico inicial es el azúcar en sangre en ayunas”, explicó Kautzky-Willer.

“El azúcar en sangre en ayunas suele ser más bajo en las mujeres que en los hombres”, indicó. “Tendría más sentido realizar una prueba de tolerancia a la glucosa, pero requiere más trabajo”.

Pruebas más exhaustivas podrían salvar vidas

Kautzky-Willer considera que pruebas más completas podrían ayudar a detectar antes la enfermedad, especialmente entre las mujeres.

Los expertos consultados por DW coinciden en que, para reducir los casos de diabetes tipo 2 entre los jóvenes, es fundamental detectar cuándo los valores de azúcar en sangre se acercan al umbral de la enfermedad, una condición conocida como prediabetes.

Quienes descubren el problema en esta fase todavía tienen margen para revertir la situación. En algunos casos, cambios en la alimentación y en el estilo de vida pueden frenar la progresión de la enfermedad y evitar problemas de salud posteriores que podrían requerir medicación permanente y reducir la esperanza de vida.