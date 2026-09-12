Catalina Ceresuela, dramaturga: “Hicimos un pacto de que esto iba a ser de verdad”

La actriz Catalina Ceresuela trabajaba como guionista de televisión y lo estaba pasando mal cuando comenzó a escribir la obra “Un caso aislado”, estrenada en el año 2023 y que pronto será presentada en la Exposición de Artes Escénicas de Hong Kong 2026. La muestra reunirá a profesionales de las artes escénicas de todo el mundo para conectar e intercambiar nuevas ideas. Con el bullying como motivo de la acción, la obra que forma parte de una trilogía busca desprenderse la etiqueta de ser solamente una obra escolar y presenta las complejidades sobre el abuso para una audiencia amplia, en un registro que no sea ni condescendiente ni infantilizado.

Con un montaje “hiper, mega, ultranaturalista” que incluye micrófonos y susurros, la obra presenta en un solo acto una tensa reunión de apoderados entre la madre de una niña, la directora del colegio, la profesora jefa y el profesor de educación física, en torno a una compleja situación: la muerte del perro del colegio. Ceresuela explica cómo, antes del estreno, el elenco (que también integran los actores Carolina Cornejo, Koke Santa Ana y Alexandra von Hummel) selló un inusual pacto: parar la acción y comenzar de nuevo, si sentían que no estaban sintiendo nada en el escenario.

Luego de su paso por Hong Kong, el elenco tendrá la oportunidad de realizar dos residencias, en Puerto Varas y en el Watermill Center de Nueva York, que les permitirá una inusual oportunidad poco frecuente en el medio actoral: estar cien por ciento dedicados a la creación artística, para escribir y montar la tercera parte de la trilogía que también integra la obra “Es un incendio”, estrenada en Matucana 100 durante el año 2024.

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