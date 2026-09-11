Supremazo: Corte acuerda la remoción de 11 jueces por salir del país estando con licencias médicas

Tras la revisión de los cuadernos de remoción abiertos por viajar al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas, la Corte Suprema determinó que 11 de los jueces investigados sean removidos de sus cargos.

La decisión se conoce luego de que el pleno finalizara el proceso de revisión, que comenzó el pasado miércoles 2 luego de que el pleno abriera 56 cuadernos, en ejercicio de la superintendencia correccional que el tribunal mantiene sobre el resto de cortes del país. La ofensiva fue empujada desde junio por la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich, quien sostuvo que la Corte debía reaccionar ante conductas capaces de dañar la imagen y credibilidad del Poder Judicial.

Tras requerimientos presentados por algunos de los propios jueces ante el Tribunal Constitucional —los que fueron aceptados a trámite—, 13 de estos se encuentran suspendidos de momento.

Durante el día de ayer se conoció que 25 de los casos fueron revisados durante esa jornada, de los cuales solo tres fueron aprobados, con varios empates de nueve contra nueve (18 ministros constituyen la instancia) al momento de la deliberación. La situación dejó en evidencia quiebre claro en el tribunal y desinfló lo que su presidenta buscaba fuera un giro de timón en el rol de la Suprema.

Sin embargo, tras revisar los cuadernos, en total serían 11 los magistrados removidos de sus cargos, según consignó Radio Biobío. En Alejandra Aguilar, relatora del pleno, recae la función de notificar a los afectados por la sanción, según La Tercera, que consignó también que uno de los expulsados es el juez de la Corte de Apelaciones de Arica, José Delgado.