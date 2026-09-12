La izquierda frente al nuevo poder

En una reciente columna en El País, Eugenio Tironi plantea que la izquierda necesita una redefinición identitaria. Comparto su diagnóstico, pero creo que hay una pregunta que viene antes. ¿Dónde está el poder en el siglo XXI?

Durante buena parte del siglo XX la respuesta era más evidente. El poder estaba en el capital, la propiedad, las grandes empresas y el Estado. La izquierda construyó su identidad buscando equilibrar ese poder y ampliar derechos.

Nada de eso desapareció. Lo nuevo es que sobre esas formas de poder se acumulan otras. Hoy, una misma empresa puede concentrar capital, datos, conocimiento, infraestructura y nuestra atención. El poder no solo cambió de lugar. También cambió de naturaleza.

Una parte creciente de nuestra vida ocurre en espacios digitales. Allí conversamos, trabajamos, compramos, estudiamos, nos informamos y discutimos sobre política. Se parecen a una plaza pública, pero tienen propietarios. Sus reglas no las decidimos entre todos y algoritmos que casi nadie conoce determinan qué vemos y qué desaparece de nuestra atención.

¿De quién es entonces el espacio público digital?

No creo que la respuesta sea entregárselo al Estado. Sería reemplazar una concentración de poder por otra. El desafío es construir derechos y reglas democráticas para espacios privados que tienen consecuencias públicas.

La inteligencia artificial vuelve esto más urgente. El conocimiento, los datos y la capacidad de procesarlos pueden concentrar un poder enorme. Una persona con las mejores herramientas puede hacer en minutos tareas que antes requerían horas. Una pequeña empresa puede adquirir capacidades antes reservadas a una gran compañía. Puede democratizar el conocimiento, pero también puede ocurrir lo contrario.

Unos pocos podrían controlar la infraestructura, los modelos y los datos, y capturar buena parte de la productividad de esta revolución. La izquierda no puede mirar desde la galería. ¿Quién será dueño de la inteligencia artificial? ¿Quién accederá a sus capacidades? ¿Quién se quedará con el tiempo que libere y la riqueza que genere?

La desigualdad del siglo XXI no puede medirse solo por cuánto tiene cada uno. También importa quién tiene las capacidades, el conocimiento y la tecnología, y quién puede tomar decisiones que condicionan la vida de millones.

Necesitamos ampliar nuestra idea de libertad. Ser libre también es poder decidir sobre la propia vida, saber qué ocurre con nuestros datos, acceder al conocimiento, tener herramientas para competir y no depender de decisiones tomadas por un algoritmo o una empresa al otro lado del mundo.

Aquí vuelven el trabajo y la propiedad bajo una nueva luz. No basta redistribuir después de que la riqueza fue creada y concentrada. Más personas deben tener desde el comienzo capacidades y herramientas para crearla, progresar y construir algo propio.

Esa podría ser una misión para una izquierda que busca reencontrarse con el progreso. No detener la tecnología ni estatizar el futuro. Tampoco aceptar que el mercado decida por sí solo cómo se distribuye el poder que estamos creando.

La izquierda del siglo XX entendió que detrás de la distribución de la riqueza había una discusión sobre poder. La del siglo XXI tendrá que entender las nuevas formas que ese poder está tomando.

Antes de redefinir nuestra identidad, tenemos que saber dónde está el poder, cómo se concentra y cómo lograr que amplíe la libertad de muchos en vez de la capacidad de unos pocos para decidir por los demás.

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