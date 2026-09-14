Una frase escrita en el baño de una escuela primaria de la provincia argentina de San Juan activó una investigación judicial por un eventual caso de abuso sexual infantil. “Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años, fue mi tío”, decía el mensaje encontrado en uno de los sanitarios de la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en Villa San Damián, departamento de Rawson. La inscripción estaba acompañada por el dibujo de un rostro triste.

La gravedad del contenido llevó a la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles (UFI ANIVI) a abrir una investigación de oficio. Entre las diligencias se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento y la toma de testimonios para reconstruir cuándo se realizó la inscripción y quién pudo haberla escrito. La escuela funciona en tres turnos y tiene una matrícula numerosa, lo que ha ampliado el universo que deben revisar los investigadores.

Sin embargo, existen versiones diferentes entre las autoridades educativas y las fuentes judiciales sobre el avance del caso. La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, informó que había sido identificada una niña de 10 años vinculada al mensaje y que equipos especializados estaban interviniendo en el establecimiento. El Ministerio dispuso además acompañamiento mediante gabinetes escolares y confirmó la participación de ANIVI.

Fuentes judiciales consultadas este 14 de septiembre por Infobae, en cambio, señalaron que la investigación todavía no había conseguido establecer quién escribió el mensaje ni había encontrado indicios que permitieran confirmar que una alumna estuviera embarazada. Por esa razón, la causa mantiene abiertas distintas hipótesis: que se trate de un pedido de ayuda auténtico o que el contenido de la inscripción no corresponda a un hecho real.

Embarazo infantil y abuso sexual: qué establece la legislación argentina

El caso adquirió especial relevancia por la edad mencionada en la inscripción. El artículo 119 del Código Penal argentino establece que existe abuso sexual cuando la víctima es menor de 13 años, independientemente de que haya mediado violencia, debido a que a esa edad la legislación no reconoce capacidad para prestar consentimiento sexual válido.

Además, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a quienes trabajan en establecimientos educacionales y de salud a comunicar a las autoridades cualquier situación conocida de vulneración de derechos, incluida una posible afectación de la integridad sexual de un menor.

En caso de confirmarse un embarazo derivado de una violación, la legislación argentina también contempla el acceso a la interrupción legal del embarazo incluso después de la semana 14. Para las niñas menores de 13 años no se exige una declaración jurada para acreditar que el embarazo es producto de una violación, ni se requiere una autorización judicial para acceder al procedimiento.

Más de 800 nacimientos de niñas menores de 15 años en un año

El último anuario disponible de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud argentino muestra que durante 2024 se registraron 866 nacidos vivos de madres menores de 15 años en Argentina. De ellos, 18 correspondieron a niñas residentes en la provincia de San Juan.

La cifra nacional ha disminuido en los últimos años: en 2021 se habían registrado 1.394 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años. UNICEF advierte, sin embargo, que los embarazos en este grupo requieren una atención especial porque están estrechamente asociados a situaciones de violencia sexual: estimaciones oficiales citadas por el organismo señalan que ocho de cada diez embarazos de menores de 15 años son no intencionales y que, cuanto menor es la edad, mayor debe ser la sospecha de abuso.

Los protocolos argentinos establecen además que una niña o adolescente embarazada menor de 15 años debe recibir atención médica, psicológica y social especializada, junto con una evaluación de la posible existencia de abuso sexual, resguardando su privacidad y evitando su revictimización. La Ley de los Mil Días exige expresamente que existan protocolos específicos para estos casos.

En San Juan, la investigación continúa bajo reserva. Mientras se intenta determinar qué ocurrió realmente detrás de la frase escrita en el baño, las autoridades deberán establecer primero la autoría del mensaje y, a partir de allí, comprobar si existe una niña que necesite protección y si los hechos mencionados constituyen un delito.