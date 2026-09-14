Kast se prepara para su primer “18” y promete sorprender con la cueca: “No soy tan suelto”

José Antonio Kast tendrá esta semana su primer “18” como Presidente de la República y ya anticipó que no intentará esquivar uno de los ritos que acompañan a los mandatarios durante las Fiestas Patrias: bailar un pie de cueca en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins.

La actividad se realizará este miércoles 16 de septiembre y marcará para Kast el inicio de sus primeras celebraciones dieciocheras desde que llegó a La Moneda.

En entrevista con Radio Agricultura, el Presidente fue consultado directamente sobre si se atreverá con la cueca durante la inauguración.

“Así es, por supuesto. Estamos preparando… fui concejal, diputado; debo decir que no soy tan suelto, pero voy a sorprender”, respondió.

De esta manera, Kast reconoció que el baile nacional no se encuentra precisamente entre sus habilidades más naturales, pero prometió cumplir con la tradición y hasta dejó abierta la expectativa sobre su desempeño en la pista.

Más allá de su debut cuequero como Presidente, el Mandatario llamó a aprovechar las celebraciones para recuperar el ánimo y disfrutar de las distintas actividades programadas durante las Fiestas Patrias.

“Ahora tenemos que tener el espíritu, el ánimo arriba; son fechas históricas de celebración en nuestra nación”, sostuvo.

Kast acompañó la invitación con un llamado a festejar con responsabilidad y destacó algunos de los principales hitos institucionales que tendrá su primera celebración de septiembre desde La Moneda.

“Lo que también siempre pedimos es que se celebre con responsabilidad y que disfrutemos de lo que son las fondas, el Te Deum, la gran Parada Militar, que siempre es un momento de orgullo nacional”, afirmó.

Las celebraciones de este año tendrán como feriados el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, configurando un fin de semana largo. Antes de eso, Kast deberá superar su primer desafío dieciochero como Presidente: demostrar en el Parque O’Higgins si efectivamente logra “sorprender” con su anunciado pie de cueca.