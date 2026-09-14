Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

Más de 30 actividades gratuitas y abiertas a todo público darán vida a una nueva edición del Foro de las Artes, encuentro organizado por la Dirección de Creación Artística (DiCREA) de la Universidad de Chile. Entre el 1 y el 30 de octubre, la programación se desplegará en espacios universitarios y culturales de Santiago, entre ellos Casa Central UCHILE, CEINA, Plataforma Cultural UCHILE, Museo del Sonido, Planetario de Huechuraba, Galería Satélite218 y el Centro Cultural de Huechuraba.

Bajo el lema “Subversión sensible”, la edición 2026 propone reflexionar sobre el lugar de la creación artística frente a un presente marcado por la creciente mediación de algoritmos, plataformas y tecnologías. Desde allí, el Foro reivindica la capacidad del arte para generar otras formas de experiencia, pensamiento y relación con el entorno.

“En un contexto en que desde el campo de las artes reafirmamos su relevancia en la sociedad, la U. de Chile mantiene la convicción de que la creación artística constituye una forma fundamental de conocimiento y permite fortalecer nuestras comunidades. Este Foro de las Artes propone reivindicar la capacidad de la creación para imaginar y producir formas de experiencia más allá y con las nuevas tecnologías. Invitamos a la ciudadanía a encontrarnos nuevamente y reconocer juntos los principios de convivencia y cuidado que nos unen a través de las artes y la cultura”, señala Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Universidad de Chile.

Música, cine, artes mediales y creación inmersiva

La inauguración será el jueves 1 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural de Huechuraba, con Hagamos jardín, concierto del Dúo Orellana & Orlandini junto a la Orquesta Comunal Estudiantil de Huechuraba. La actividad contará con la participación del guitarrista y académico Luis Orlandini, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Artes Musicales 2026, y Romilio Orellana. La inscripción es a través de formulario público.

Entre los hitos de la programación estará también El Estado soy Yo (versión performativa), que el 13 de octubre llevará a la Sala de Cine de Ñuñoa una relectura en vivo del cortometraje realizado por Carlos Flores en 1980, con la participación del propio Flores y Sebastián Arriagada. Los sábados 17 y 24 de octubre, Latitudes Inmersivas llegará al Planetario de Huechuraba con creaciones latinoamericanas en formato fulldome y la participación de las artistas argentinas Joaquina Salgado y QOA.

La programación contempla además la segunda edición de Vibra. Encuentro de Artes Sonoros, realizada junto al Museo del Sonido entre el 21 y 23 de octubre; y la apertura del proceso de AM: Arte a Media, Servicio Técnico Especializado, de María Ignacia Valdebenito, el 29 de octubre en Plataforma Cultural UCHILE. Esta última forma parte de Punta Medial, programa de residencias cuyo proceso continuará posteriormente hacia la 18ª Bienal de Artes Mediales.

Las artes visuales tendrán también un espacio destacado con Foro de las Artes en Satélite218, que los viernes 16, 23 y 30 de octubre presentará trabajos de una nueva generación de artistas formados en la Universidad de Chile. La programación internacional se extenderá a la danza con la neozelandesa alys longley, quien desarrollará junto a Macarena Campbell un laboratorio en el marco del Proyecto Undular Aotearoa NZ–Chile, y la alemana Sophia Otto, vinculada al legado de Pina Bausch, quien encabezará un laboratorio en torno a Kontakthof. Ambas actividades serán parte del VIII Coloquio Bajo la Mesa Verde, los días 15 y 16 de octubre.

También formarán parte del Foro Re-creaciones, dedicado a activar el patrimonio escénico del Departamento de Teatro, con reversiones de obras como Tracy Ridícula de Manuela Oyarzún y Karen de los Contadores Auditores; El Gigante vestido, encuentro en torno al geoglifo de Tarapacá; y Anatomía de un relato nomen nescio, instalación de Rodrigo Bruna desarrollada en diálogo con el Museo de Anatomía de la Universidad de Chile y presentada en Casa Central.

Como extensión de esta edición, el 9 de noviembre llegará a Casa Central el filósofo y escritor francés Éric Sadin, reconocido por su análisis crítico de las relaciones entre tecnología y sociedad. Su presencia prolongará las preguntas de “Subversión sensible” más allá de octubre, abordando las transformaciones que la automatización y la algoritmización producen sobre la experiencia y la autonomía humana.

Toda la programación, horarios y detalles de las actividades están disponibles en forodelasartes.uchile.cl.