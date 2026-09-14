Stephanie Vaquer hace historia en Chile y vuelve a ser campeona mundial de WWE

Stephanie Vaquer volvió a hacer historia en la lucha libre internacional. La chilena derrotó a Liv Morgan este sábado 12 de septiembre en Santiago y recuperó el Campeonato Mundial Femenino de WWE, el máximo título de su división, en una jornada marcada además por el regreso de la compañía a Chile.

La victoria tuvo un componente especial: Vaquer conquistó nuevamente el cinturón frente al público chileno y protagonizando el combate principal de la jornada. El resultado significó además el primer cambio de un campeonato de WWE realizado en Chile, consolidando a la luchadora de San Fernando como una de las figuras femeninas más importantes de la empresa.

El triunfo de Stephanie Vaquer, sin embargo, trasciende el resultado deportivo. Su carrera se desarrolló en una disciplina históricamente dominada por hombres, donde las mujeres ocuparon durante décadas un espacio secundario y muchas veces fueron valoradas más por su apariencia que por su desempeño dentro del ring.

De San Fernando a conquistar el mundo

La propia luchadora ha relatado las dificultades que enfrentó cuando comenzó su carrera. Vaquer empezó a entrenar lucha libre en Chile en 2009, cuando todavía era adolescente, y ha contado que inicialmente recibió cuestionamientos por ser mujer, de baja estatura y delgada, en un deporte que tradicionalmente era considerado masculino.

A los 19 años decidió partir a México para profesionalizar su carrera. Allí comenzó un largo recorrido que incluyó años de entrenamiento, trabajos paralelos y competencias en distintos circuitos antes de llegar a escenarios de mayor alcance en México, Japón y Estados Unidos.

Su crecimiento internacional terminó llevándola a WWE en julio de 2024. Apenas siete meses después, Stephanie Vaquer ganó el Campeonato Norteamericano Femenino de NXT y se convirtió en la primera mujer sudamericana en conquistar un título en la compañía.

En marzo de 2025 agregó otro hito al quedarse también con el Campeonato Femenino de NXT, convirtiéndose en la primera luchadora de la historia en mantener simultáneamente ambos cinturones. Meses después dio el salto definitivo al elenco principal de WWE.

En septiembre de 2025, Vaquer derrotó a Iyo Sky y obtuvo por primera vez el Campeonato Mundial Femenino de WWE. El triunfo la convirtió en la primera chilena en alcanzar uno de los principales títulos mundiales de la compañía estadounidense.

El ascenso de Stephanie Vaquer y la transformación de la lucha femenina en WWE

La carrera de Stephanie Vaquer coincide también con un cambio profundo en la forma en que WWE presenta a sus luchadoras. Durante años, las mujeres de la compañía fueron conocidas como “Divas”, una denominación asociada a una etapa en que sus combates tenían menor duración y relevancia que los protagonizados por hombres.

En 2016 WWE eliminó oficialmente esa categoría y comenzó a presentar a mujeres y hombres bajo la misma denominación de “Superstars”. Posteriormente llegaron otros hitos: el primer Royal Rumble femenino en 2018 y, un año después, la primera lucha protagonizada exclusivamente por mujeres en cerrar WrestleMania, el principal evento anual de la empresa.

Vaquer llegó a WWE en medio de esa transformación y consiguió avanzar con rapidez dentro de su estructura. En poco más de dos años pasó desde NXT, la marca de desarrollo de la empresa, hasta convertirse en campeona mundial del elenco principal.

Su ascenso también tiene una dimensión particular para la lucha libre latinoamericana. Aunque México cuenta con una extensa tradición femenina en esta disciplina, las luchadoras sudamericanas han tenido históricamente una presencia mucho menor en los grandes circuitos internacionales.

Stephanie Vaquer vuelve a coronarse ante el público chileno

Ese recorrido tuvo uno de sus capítulos más significativos este sábado en Santiago. Vaquer volvió al país convertida en una de las principales figuras de WWE y enfrentó a Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino.

La chilena consiguió la victoria y recuperó el título ante el público local, agregando un nuevo capítulo a una carrera marcada por varios hitos inéditos para Chile y Sudamérica.

La imagen de Stephanie Vaquer levantando el cinturón mundial en Santiago resume también el cambio de escala de su carrera: la adolescente que comenzó a practicar una disciplina tradicionalmente asociada a los hombres y que tuvo que salir de Chile para profesionalizarse regresó convertida en campeona mundial de WWE.

Y lo hizo ocupando el lugar central de la cartelera. En una industria donde durante décadas las mujeres fueron relegadas a papeles secundarios, una luchadora chilena cerró la noche como protagonista y campeona mundial.