Los detalles del proyecto de base naval en Ushuaia que Milei reactivó para competirle a Punta Arenas

En el marco de las declaraciones equívocas y tensiones ideadas desde Argentina respecto a la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, la Tierra del Fuego y el Atlántico Sur, el ministro de Defensa trasandino, Carlos Presti, confirmó que se está acelerando la construcción de una nueva base naval en Ushuaia.

Este proyecto pretende “posicionar” a la Argentina respecto a su proyección atlántica, que involucra el reclamo sobre las islas Malvinas, a unos 700 kilómetros de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. “Vamos a hacer unas cinco o seis licitaciones públicas para poder empezar cuanto antes y comenzar las obras el 2 de enero”, indicó Presti.

Luego, el gobierno de Javier Milei oficializó una inyección de casi 218 mil millones de pesos argentinos para Defensa, unos 140 millones de dólares. De este monto, unos 200 mil millones se destinarán para la construcción de la base naval en la Tierra del Fuego, como también para terminar la base Petrel, en el archipiélago de Joinville, al norte de la Antártica. La construcción de la base en Ushuaia se había revelado como proyecto en 2022 por el gobierno de Alberto Fernández, pero se paralizó por la “motosierra” de Milei apenas asumió el poder.

El ministro Presti asegura que la base fueguina, en aguas del binacional canal Beagle, será un “polo logístico” de conexión con las 13 bases antárticas que posee la Argentina. Sobre sus características técnicas, el recinto militar tendría obras gravitantes como edificios logísticos y militares, un financiamiento absolutamente asumido por el Estado y un muelle de 585 metros.

El proyecto, atrasado por décadas, se ubicaría en la bahía de Ushuaia, separado del casco urbano de la ciudad y a metros de la pista del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, que paradójicamente no está en el archipiélago reclamado. Así, se consideraría una integración aérea-marítimo-terrestre de más de 39 mil metros cuadrados.

El eje principal es el muelle, que deberá servir a las lanchas de la División Patrulla Austral en un plazo cercano al año y medio de iniciadas las obras, mientras el resto de la base se termina de construir.

Una dimensión que atañe particularmente a Chile es la competencia que este puerto militar buscará ganarle a Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes y más al norte. El objetivo será ganar la pulsada respecto a las expediciones antárticas, cuya base principal hoy es la ciudad chilena.

“Hay 25 o 30 países que despliegan todas sus campañas antárticas desde el hermano país de Chile, desde Punta Arenas, y Argentina está dejando de pasar esta oportunidad de poder brindar con el polo logístico servicios navales como combustible, racionamiento, comida, turismo también, con el polo logístico y que va a poder permitir tener ingresos para nuestro país”, argumentó Presti. “Punta Arenas se lleva todo por la infraestructura que tiene”, agregaron en la presentación técnica del proyecto.

Como se adelantó, el puerto estará en el canal del Beagle, compartido con Chile. Por lo mismo, el jefe de la cartera descartó que haya que pedir permisos internacionales para la utilización de la base y sus naves. “La ubicación estratégica de Ushuaia nos permite obviamente desplazarnos por el Atlántico Sur, en nuestro mar soberano, y también desplazarnos hacia el continente antártico sin ningún tipo de inconvenientes”, señaló.