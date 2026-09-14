Gobierno no olvida a administración Boric: saca cuentas y presume mayor producción legislativa

El Gobierno de José Antonio Kast cumplió seis meses en La Moneda y, a la hora de sacar cuentas de su desempeño legislativo, no dejó fuera a su antecesor. Un balance elaborado por Interior compara directamente los números de la actual administración con los registrados por Gabriel Boric durante su primer semestre y concluye que el Ejecutivo republicano ha tenido una mayor producción legislativa.

Según el documento, la administración Kast ha impulsado 220 proyectos de ley desde su instalación. La cifra se compone de 47 mensajes presidenciales ingresados durante estos seis meses y 173 mociones o mensajes correspondientes a periodos legislativos anteriores a los que el Ejecutivo decidió colocar urgencia.

La comparación que realiza el propio Gobierno apunta a que, durante los primeros seis meses de Boric, fueron impulsadas 175 iniciativas. De acuerdo con el balance, aquello implica que Kast supera en un 26% la cifra registrada por su antecesor durante el mismo periodo.

Existe, sin embargo, una diferencia de contexto entre ambos primeros semestres. Durante los seis meses iniciales del mandato de Boric se encontraba en desarrollo el primer proceso constitucional, que culminó con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y el triunfo del Rechazo, escenario que pudo tener incidencia en la actividad legislativa de ese periodo.

La Moneda también hizo la comparación en materia de urgencias. En este punto, el actual Ejecutivo contabiliza 977 urgencias legislativas presentadas durante sus primeros seis meses, 258 más que las ingresadas por la administración anterior en igual lapso.

Otro de los indicadores utilizados por el Gobierno corresponde a las iniciativas que completaron su tramitación y se transformaron en leyes de la República.

Según las cifras entregadas, 20 de los proyectos impulsados por la actual administración ya se han convertido en ley. En los primeros seis meses de Boric, en tanto, fueron 18.

El balance amplía la cifra si se incorporan aquellas iniciativas que ya fueron despachadas por el Congreso, pero todavía no han sido publicadas como ley. Bajo ese criterio, el Gobierno contabiliza 33 proyectos impulsados por su administración que han recibido la aprobación del Congreso desde el 11 de marzo.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, destacó los números y puso el foco en las prioridades que La Moneda ha buscado instalar durante este primer semestre.

“En estos seis meses hemos logrado avanzar con una agenda legislativa robusta y enfocada en las urgencias de las personas”, afirmó.

El titular de la Segpres aseguró que uno de los principales ejes ha sido seguridad, área en la que, según señaló, el Ejecutivo se encuentra impulsando más de 30 iniciativas.

“En seguridad, estamos impulsando más de 30 iniciativas para enfrentar con mayor fuerza al crimen organizado y al terrorismo, fortalecer a nuestras policías y avanzar en el control de nuestras fronteras. A eso se suma una agenda económica que busca volver a poner a Chile en marcha, recuperando la inversión, el crecimiento y, especialmente, la creación de empleos”, sostuvo García Ruminot.

El ministro atribuyó además los avances legislativos a la búsqueda de respaldos dentro del Congreso.

“Estos avances son fruto de un trabajo permanente con el Congreso, buscando acuerdos y construyendo mayorías. Cuando existe claridad sobre las prioridades y voluntad de diálogo, es posible avanzar y entregar respuestas concretas a las necesidades de los chilenos”, afirmó.

La comparación ocurre después de que la propia administración Boric reivindicara, al acercarse al término de su mandato, su producción legislativa como la mayor de los últimos 20 años.

En su balance correspondiente al periodo 2022-2026, el anterior Ejecutivo contabilizó 364 leyes publicadas entre el 11 de marzo de 2022 y el 28 de enero de 2026. De ellas, 125 se originaron en mensajes presentados por el Gobierno de Boric, equivalentes al 34% del total.

Ahora, al completar su propio primer semestre, la administración Kast recogió esa misma vara legislativa para marcar la comparación con su antecesor y exhibir que, al menos en cantidad de proyectos impulsados, urgencias presentadas y leyes publicadas durante los primeros seis meses, sus cifras son superiores.