Sydney Sweeney volvió a quedar en el centro de una controversia por una campaña publicitaria. Esta vez, el debate surgió por un comercial de una plataforma de predicciones y apuestas deportivas en el que la actriz aparece desnuda mientras promociona el servicio.

El comercial de Sydney Sweeney que desató la polémica

La actriz estadounidense, conocida por sus papeles en Euphoria y The Housemaid, protagoniza un anuncio de 58 segundos para Novig, plataforma de predicciones y apuestas deportivas de la que es accionista y socia estratégica.

En el registro, Sweeney aparece durante gran parte del tiempo desnuda y utilizando distintos accesorios vinculados al deporte, entre ellos guantes de boxeo, balones, raquetas y palos de golf.

El objetivo del comercial es promocionar las apuestas deportivas, pero fue el enfoque utilizado para hacerlo el que generó cuestionamientos en redes sociales.

El guion señala: “¿Crees que sabes de deportes? Pruébalo. Novig es solo deportes, así que quisieron mostrar solo deportes. Puedes aportar por este deporte o por este. Pero no puedes apostar por esto, solo me veo bien aquí. No apuestes sobre guerras, muertes o política, solo tú y tus apuestas sobre deporte. Pero, ¿no lo hago ver fácil? ¿No lo hago ver bien?”.

Tras difundirse el anuncio, Sweeney recibió numerosas críticas en su cuenta oficial de Instagram. La controversia también alcanzó a deportistas de alto nivel, quienes cuestionaron la forma en que la campaña representa a las mujeres vinculadas al deporte.

Deportistas olímpicas cuestionaron la campaña

Una de las críticas más contundentes provino de Ariarne Titmus, exnadadora australiana y cuádruple campeona olímpica, quien aseguró estar “furiosa” por el comercial.

La deportista sostuvo que la campaña constituye “una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte”, además de cuestionar la monetización del cuerpo femenino y la sexualización del deporte de mujeres.

Titmus también destacó otros aspectos asociados al deporte que, a su juicio, quedan desplazados por la representación utilizada en el anuncio.

La australiana denunció además “un mundo en el que la monetización del cuerpo de las mujeres y la sexualización del deporte femenino siguen siendo moneda corriente”.

La triatleta francesa Mathilde Tily también reaccionó al comercial y lo calificó de “repugnante”.

“Ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen en un momento en que las deportistas todavía luchan por el mismo reconocimiento, las mismas primas… y mucho más”, escribió.

“Así es como se ven las mujeres en el deporte”

Las críticas también se expresaron mediante publicaciones que buscaron contrastar la imagen utilizada por el comercial con fotografías de mujeres practicando deporte.

La exgimnasta estadounidense Gracie Kramer puso el foco en la experiencia de las mujeres dentro del deporte. La deportista recordó que ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria en una disciplina donde las atletas han debido enfrentar la hipersexualización y demostrar de manera constante que su valor está en sus capacidades deportivas.

Kramer acompañó sus críticas con imágenes de mujeres durante sus entrenamientos, buscando destacar otros elementos asociados al deporte femenino, como la fuerza, el esfuerzo y el trabajo de las atletas.

Por su parte, Brianna Throssell, nadadora australiana y ganadora del oro en el relevo 4x100 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, publicó en su cuenta de Instagram, registros grabados en distintas piscinas de competición junto con el mensaje: “¡Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney!”.

La velocista estadounidense Gabby Thomas, campeona olímpica de 200 metros, amplificó el mensaje, al igual que la británica Amy Hunt, cuádruple campeona de Europa y cuarta en los 200 metros en los Ultimate Championship.

“¡Sydney Sweeney, así es como es el deporte femenino!”, escribió Hunt.

Lani Pallister, ganadora del oro olímpico en París 2024, también se sumó a las críticas: “No sé qué piensa Sydney sobre el deporte, pero así es cómo se ve”.

En TikTok, distintas usuarias también han publicado videos practicando deporte bajo el mensaje “así se ve una mujer en el deporte”.

Sydney Sweeney respondió a través de Instagram

Ante la controversia, Sydney Sweeney publicó una serie de historias en Instagram que fueron interpretadas por los usuarios como una respuesta a las críticas.

La actriz compartió portadas en las que aparecen atletas olímpicas como Serena Williams, Megan Rapinoe y Ronda Rousey posando desnudas.

Las publicaciones, sin embargo, no pusieron fin al debate. Por el contrario, algunos usuarios consideraron que las imágenes buscaban justificar el concepto utilizado en la campaña.

La referencia apuntaba a una edición histórica de ESPN The Body Issue, publicación que tuvo como objetivo mostrar y celebrar el cuerpo de deportistas, incluyendo aspectos como músculos, cicatrices, sudor y fuerza física.

La discusión apunta a la hipersexualización del deporte femenino

Parte de las críticas se concentraron en que el anuncio de Novig dejaría al deporte en un segundo plano y recurriría a la hipersexualización femenina para promocionar las apuestas.

El cuestionamiento se produce en un contexto en el que las mujeres deportistas han enfrentado históricamente discusiones relacionadas con la representación de sus cuerpos y el reconocimiento de su desempeño deportivo.

En este caso, quienes criticaron la campaña consideran que utilizar el cuerpo de una actriz desnuda para representar diferentes disciplinas deportivas refuerza precisamente una mirada que busca ser cuestionada en el deporte femenino.

No es la primera polémica publicitaria de Sydney Sweeney

La actriz ya había enfrentado cuestionamientos por otra campaña publicitaria.

En julio de 2025, Sweeney protagonizó una publicidad de American Eagle en la que una voz en off señalaba que “Sydney Sweeney tiene buenos genes”, mientras la actriz tachaba la palabra “genes” y la reemplazaba por “jeans”.

La campaña generó acusaciones de que el mensaje podía promover el “supremacismo blanco”.

Más recientemente, en junio pasado, Sweeney también recibió críticas por la hipersexualización de su personaje en la tercera y última temporada de Euphoria.

La nueva controversia vuelve a poner a la actriz en el centro de una discusión sobre la utilización de la imagen femenina en campañas comerciales y sobre los límites entre representación, sexualización y promoción publicitaria.