La madre subrogada que se negó a abortar y ahora pelea por la custodia del bebé en EE.UU.

La estadounidense McKenna West le solicitó a la Corte Suprema que intervenga en la disputa por la custodia de un bebé que gestó a pedido de una pareja.

Los californianos Ahmed y Nausheen Gilkar contrataron a West para que gestara un bebé por ellos, pero a mitad de camino le pidieron que abortara.

West presentó una apelación de emergencia en la que solicita al alto tribunal que suspenda un fallo anterior que otorgaba la patria potestad a la pareja.

Ahmed y Gilkar le pidieron a la madre subrogada que interrumpiera el embarazo después de que una ecografía realizada a las 20 semanas mostrara que el feto tenía un defecto cardíaco grave.

En lugar de eso, West viajó a Texas, donde casi todos los abortos son ilegales, y dio a luz allí.

Desde entonces, ha estado presionando para obtener la custodia del bebé, que nació el mes pasado con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, un defecto en el que el lado izquierdo del corazón no puede bombear suficiente sangre al cuerpo.

Esta afección suele requerir múltiples cirugías para mejorar la calidad de vida del paciente, pero es incurable.

Los bebés que la padecen pueden sufrir complicaciones de por vida, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Tras el viaje de West a Texas, el fiscal general de ese estado, Ken Paxton, intervino y obtuvo una orden judicial de emergencia que exigía que el bebé recibiera atención médica. Fue operado poco después de nacer.

La BBC contactó sin éxito a los abogados de Ahmed y Gilkar para obtener sus comentarios.

West declaró en la documentación presentada ante la Corte Suprema que se negó a los pedidos para que abortara tras conocer las opciones de tratamiento, y dijo que su deseo era quedarse con el “precioso bebé”.

La madre subrogada argumentó que los padres biológicos no deberían tener la custodia porque teme que, como quisieron abortarlo, no le den al niño la atención médica necesaria.

“Es nuestro hijo (y) el amor de nuestras vidas”, dijo Gilkar en una audiencia judicial anterior, según Associated Press.

La pareja sostuvo que West viajó a Texas sin avisarles y les impidió acceder a la información médica del niño, al que llamaron Rumi.

Un tribunal de California ya había concedido la patria potestad a Ahmed y Gilkar, mientras que un tribunal de Texas emitió una orden de alejamiento que impide a West ver al bebé.

Un abogado de la pareja dijo el mes pasado que el niño se encontraba en estado crítico y parecía estar “sufriendo posibles complicaciones”.

West argumentó que, sin la intervención de la Corte Suprema, ya no tendría acceso a información sobre el estado de salud del niño.

En la demanda, los abogados de West sugirieron que la pareja podría decidir que el niño pase a cuidados paliativos.