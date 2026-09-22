Los hombres solitarios chinos que son engañados con novias falsas por agencias matrimoniales

Así que pagó y comenzaron las presentaciones.

Durante varios días, conoció a siete mujeres en diferentes salas de citas a ciegas, bajo la atenta supervisión del personal de la agencia. Les hizo preguntas sobre su procedencia, si habían estado casadas anteriormente y si tenían hijos.

Se enamoró de la octava mujer que conoció. Esperaba encontrar a alguien que no se hubiera casado antes, que no tuviera hijos y que fuera un poco más joven que él.

Se reunieron cuatro o cinco veces, durante apenas ocho o diez minutos cada vez. Según él, tenían instrucciones estrictas de no intercambiar números de teléfono ni ningún otro dato en mensajes privados, o serían multados.

Tras dos o tres días, decidió que ella era la indicada y accedió a pagarle una dote considerable. “Gasté más de US$44.000”, afirma, mostrando en mano un montón de documentos legales muy manoseados para demostrarlo.

“Si incluyo el banquete de bodas y todo lo demás, gasté entre US$59.000 y US$74.000”.

Todo el proceso fue documentado por la agencia de búsqueda de pareja en una serie de fotografías de alta calidad, que también utilizan para publicitar sus servicios en las redes sociales chinas.

En el video, la pareja aparece tomada de la mano sobre una alfombra roja, sonriendo mientras suena música romántica de fondo.

Apenas unos meses después de la boda, los cobradores de deudas comenzaron a llamar, alegando que ella les debía dinero.

Wang empezó a sospechar y quiso saber qué más ocultaba. Revisó su teléfono y encontró detalles de su vida anterior, su certificado de nacimiento y documentos de su matrimonio anterior.

Cuando él la confrontó, ella le ofreció el divorcio, pero se negó a devolverle ni un solo centavo de la dote.

Dice que intentó localizar a la agencia responsable de su matrimonio, pero cuando regresó a sus oficinas, habían recogido sus cosas y habían desaparecido.

Desde su piso alquilado en Guiyang, justo frente al distrito principal donde se ubican la mayoría de estas agencias, Wang ahora dedica su tiempo a crear videos para las redes sociales intentando advertir a otros hombres sobre los problemas que pueden surgir.

La promesa de los tres días

En Guiyang, es difícil encontrar una agencia donde el personal esté dispuesto a hablar. El jefe de una agencia accedió a hablar con nosotros en sus oficinas, aunque su socio nos pidió después que nos marcháramos.

Dentro había una alfombra roja cubierta de pétalos artificiales, lista para una propuesta de matrimonio. Nos contó que una pareja se había comprometido apenas unas horas antes de nuestra llegada.

“En China existe un mercado enorme para los matrimonios relámpago. En realidad, solo ha surgido en los últimos dos o tres años”, nos dijo.

Las agencias afirman que las familias de esta zona no se adherían estrictamente a la política del hijo único, lo que significa que hay una mayor cantidad de mujeres solteras en el área.

“Aunque una familia tuviera dos o tres hijas, seguirían intentando tener un hijo varón”, declaró una de ellas a la BBC.

Dicen que ahora están intentando emparejar a estas mujeres con hombres de las provincias centrales, como Wang, que vive en Hebei, que son relativamente ricos pero tienen pocas mujeres a su alrededor.

“Nuestros clientes son libres de elegir a quien quieran. El propósito de nuestro negocio es ayudar a las personas a encontrar a alguien con quien realmente deseen estar”.