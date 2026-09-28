Chilenas que reciben al mundo: las mujeres de “Somos Chile” en el Aeropuerto de Santiago

Cuando miles de viajeros cruzan cada día las puertas del Terminal Internacional del Aeropuerto de Santiago, su primer encuentro con Chile ya no es únicamente un paisaje, una cordillera o una postal turística. Desde este año, también son los rostros e historias de mujeres que han contribuido a construir la imagen del país dentro y fuera de sus fronteras.

La iniciativa Somos Chile, desarrollada por Marca Chile y el Aeropuerto de Santiago, transformó distintos espacios del terminal en una galería permanente que reúne a 40 personalidades y colectivos destacados por su aporte al desarrollo, la cultura, la ciencia, el deporte, la innovación y la identidad nacional. La propuesta busca que la experiencia de llegada al país comience con historias reales que reflejen el talento y la diversidad de Chile.

Pero entre los retratos que acompañan a los más de seis millones de pasajeros internacionales que ingresan al país cada año, emerge también otro relato: el de las mujeres que han abierto espacios en disciplinas históricamente masculinizadas, han llevado el nombre de Chile a escenarios globales y se han transformado en referentes para nuevas generaciones.

Ciencia, innovación y liderazgo

Uno de los aspectos más relevantes de la selección es la presencia de mujeres vinculadas al conocimiento y la innovación, ámbitos donde la participación femenina continúa enfrentando brechas a nivel global.

La astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, aparece junto a una nueva generación de divulgadoras e investigadoras como Teresa Paneque, mientras que la científica y emprendedora Komal Dadlani, fundadora de Lab4U, representa el vínculo entre ciencia, educación y tecnología. A ellas se suma la astrofotógrafa Cari Letelier, cuyo trabajo ha contribuido a proyectar internacionalmente los cielos chilenos.

También destaca Julieta Martínez, fundadora de Tremendas, una plataforma que impulsa el liderazgo de niñas y jóvenes en América Latina, y Suzanne Wylie, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, vinculada al trabajo ambiental y la restauración de ecosistemas.

Deporte: una generación que cambió paradigmas

El deporte femenino ocupa un lugar especialmente visible dentro de la galería.

La arquera Christiane Endler, considerada una de las mejores futbolistas del mundo en su posición; la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández, poseedora de récords internacionales; la campeona olímpica de tiro Francisca Crovetto y la histórica nadadora Kristel Köbrich son parte de una generación que contribuyó a ampliar la visibilidad de las mujeres en el alto rendimiento chileno.

Sus trayectorias reflejan un cambio profundo respecto de décadas anteriores, cuando la presencia femenina en el deporte de élite tenía menor cobertura mediática, menos financiamiento y escasas oportunidades de desarrollo profesional.

Cultura, música y nuevas voces

La cultura es otro de los espacios donde las mujeres ocupan un lugar central en la representación del país.

La escritora Isabel Allende, una de las autoras de habla hispana más leídas del mundo; las cantautoras Ana Tijoux, Myriam Hernández, Mon Laferte y Francisca Valenzuela; la pianista rapanui Mahani Teave y la chef Ignacia Valdésforman parte de una selección que evidencia la diversidad de expresiones culturales que hoy proyectan la imagen de Chile en el exterior.

En varios de estos casos, además, el reconocimiento trasciende el ámbito artístico. Francisca Valenzuela es también fundadora de Ruidosa, plataforma dedicada a promover la participación de mujeres en la industria musical, mientras que Mahani Teave ha impulsado proyectos educativos y culturales en Rapa Nui.

Comunicación, emprendimiento y servicio público

La galería también incluye a figuras que han construido liderazgo desde espacios distintos.

Cecilia Bolocco, Miss Universo 1987, comunicadora y actual líder de la Fundación CARE, aparece junto a mujeres que han desarrollado proyectos con impacto social, científico y empresarial.

La presencia de estos perfiles permite ampliar la mirada sobre qué significa representar a Chile, incorporando trayectorias vinculadas al emprendimiento, la educación, la salud, la sostenibilidad y la transformación social.

Un reflejo de los cambios del país

Según los antecedentes del proyecto, uno de los criterios considerados en la curaduría fue precisamente el equilibrio de géneros, generaciones y disciplinas, buscando una representación diversa de las distintas formas de aportar al país.

En ese sentido, Somos Chile funciona también como una fotografía de las transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena durante las últimas décadas. La presencia de científicas, deportistas, artistas, emprendedoras y líderes sociales evidencia cómo los espacios de reconocimiento público se han ampliado para incorporar referentes femeninos que hoy ocupan posiciones de liderazgo e influencia internacional.

Cada uno de esos retratos cuenta una historia individual. Juntos, sin embargo, construyen un relato más amplio: el de un país que busca mostrarse al mundo a través de la diversidad de quienes lo representan. Y en esa imagen, las mujeres ya no ocupan un lugar secundario. Son protagonistas de la bienvenida que Chile ofrece a millones de visitantes cada año.