Carlos Palacios brilló en Boca y su técnico le entregó espaldarazo: “Tiene la flechita para arriba”

El mediocampista chileno de Boca Juniors, Carlos Palacios, ha retomado progresivamente el gran nivel con el que llegó al club argentino ya que fue clave en el triunfo ante Racing de Avellaneda por la Copa Argentina.

Este crecimiento futbolístico se tradujo en una asistencia vital en el último gol de los tres que anotó el ecuatoriano Enner Valencia en la victoria 2-3 para remontarle a la “Academia”.

Tras dar vuelta el resultado, el entrenador xeneize respaldó con todo al formado en la Unión Española. “Charly tiene la flechita para arriba. Es un chico que ha pasado un momento difícil, que hay que mimarlo, tiene fútbol, vamos de a poco y los minutos le vendrán bien”, estableció el técnico, que cerró su carrera en la Universidad Católica.

En la misma línea, Arruabarrena señaló a Palacios, de 26 años, como reflejo de la sangre joven que busca potenciar en Boca Juniors. “Así como él, muchos chicos, pero están bien, están entrenando bien, están entrenando con alegría. Los veo y es un buen grupo, es un buen grupo”, indicó.

El ex Colo Colo intentará seguir sumando minutos tras una larga ausencia de siete meses por una lesión severa en su rodilla. La oportunidad se dará el próximo domingo 4 de octubre a las 19:15 horas cuando Boca reciba a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Clausura argentino, uno de los infinitos torneos que se juegan allende la cordillera.