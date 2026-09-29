Directora de Prodemu retira a Simone de Beauvoir entre las autoras que destacará la fundación

La instrucción fue enviada por Jessica Flores tras revisar antecedentes biográficos de la filósofa francesa. Desde la institución precisaron que la medida se limita a una publicación en redes sociales y que sus libros seguirán disponibles en la Biblioteca de las Mujeres.

La directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), Jessica Flores, solicitó excluir a Simone de Beauvoir de la selección de autoras que la institución destacará en sus redes sociales durante octubre.

La instrucción quedó registrada en un correo enviado desde su cuenta personal, al que tuvo acceso The Clinic. En el mensaje, Flores manifestó reparos por la inclusión de la autora de El segundo sexo y reprodujo un fragmento de su biografía disponible en Wikipedia.

“Debo manifestar mi preocupación respecto a las autoras que seleccionaron para destacar en el mes de octubre, al realizar al azar una revisión de la bibliografía de una de ellas, me encuentro con esto”, escribió antes de incorporar el texto.

El pasaje citado se refiere al término de la carrera docente de Beauvoir y a una acusación de connotación sexual que, según la información publicada por el medio, no fue acreditada legalmente.

“Su carrera docente concluyó de forma definitiva en 1943, cuando el Ministerio de Educación le revocó permanentemente la licencia para enseñar tras ser imputada oficialmente por corrupción de menores, derivado de la relación sexual que mantuvo con su alumna de 17 años, Natalie Sorokin”, señala el extracto de Wikipedia reproducido en el correo.

Tras incluir esos antecedentes, Flores pidió retirar a la filósofa de la selección y adjuntar información sobre las demás escritoras propuestas: “Agradeceré adjuntar la bibliografía de cada una de las autoras que desean destacar. Eliminar Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir de las autoras que Prodemu desea destacar”.

La medida se limita a las redes sociales

La Dirección Nacional de Prodemu confirmó que Beauvoir no será incluida en la publicación prevista, pero precisó que la decisión no supone retirar sus obras de la Biblioteca de las Mujeres ni desconocer su trayectoria.

“La decisión adoptada no significa desconocer la relevancia intelectual, filosófica e histórica de Simone de Beauvoir, ni mucho menos censurar su obra. Sus libros continúan disponibles en la biblioteca de Prodemu y pueden ser consultados normalmente. Aquí no se ha retirado un libro, prohibido una autora ni impedido el acceso a sus ideas, si no que se ha decidido no incluirla en un reel sobre autoras francesas para las redes sociales de la Biblioteca de las Mujeres”, explicaron desde la institución.

La fundación también señaló que la escritora francesa ya ha tenido presencia en sus contenidos digitales: “Es importante mencionar que Simone de Beauvoir anteriormente ya ha sido destacada en varias ocasiones en las redes sociales de la Biblioteca de las Mujeres, tanto para el aniversario de su nacimiento como en carruseles monográficos sobre su obra”.

Finalmente, Prodemu sostuvo que la orientación entregada a las responsables de la biblioteca busca ampliar la difusión de su catálogo. En ese sentido, afirmó que “lo que se les ha solicitado desde el inicio a las encargadas de la biblioteca es que se le saque más lustre al catálogo que tenemos y se incorpore a más autoras, sobre todo chilenas, y no se esté destacando a las mismas de siempre”.