Los Contadores Auditores estrenan “Showoman” en Mori: “Es un homenaje al arte de hacer teatro”

La dupla detrás de Los Contadores Auditores atraviesa un año marcado por los estrenos. En “Que le corten la cabeza”, revisitan el estallido social, la cancelación y los ciclos políticos desde el humor y ahora vuelven a los escenarios de Teatro Mori con una nueva obra. En “Showoman”, convierten los cambios de vestuario, maquillaje y pelucas en parte del espectáculo para contar la historia de una actriz que se niega a desaparecer.

Hay algo que conecta las dos nuevas apuestas de Los Contadores Auditores, aunque sus historias transcurran en escenarios muy diferentes. En “Que le corten la cabeza”, la compañía mira hacia la historia y utiliza la figura de María Antonieta para hablar de las funas, la cancelación, las redes sociales y los cambios políticos que ha vivido Chile. En “Showoman”, en cambio, el foco está puesto en una actriz que intenta recuperar su lugar después de haber sido relegada al olvido.

“Nos interesa trabajar obras que puedan ser entretenidas, pero que también dejen pensando o generen conversaciones”, explican Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera mientras preparan los últimos detalles de su nuevo estreno en Teatro Mori Recoleta.

María Antonieta, el estallido y las cabezas que siguen cayendo

“Que le corten la cabeza” protagonizada por Natalia Valdebenito y Javiera Contador, toma como punto de partida la decapitación de María Antonieta. La imagen histórica sirve para trasladar al presente una pregunta sobre la exposición pública, las funas y esa facilidad con que una persona puede convertirse en objeto de condena. La idea surgió mientras la dupla comenzaba a trabajar en la obra que querían realizar junto a Valdebenito y Contador. Según recuerdan, ambas habían vivido situaciones relacionadas con las funas y la exposición pública, y desde ahí apareció la asociación con la frase “que le corten la cabeza”. María Antonieta les permitió trasladar esa problemática a otro momento histórico y hablar de ella sin hacerlo de manera completamente directa.

El resultado es una comedia negra que utiliza la Revolución Francesa como espejo para observar el presente. Las redes sociales, la cancelación y la rapidez con que cambian las opiniones forman parte de un escenario donde las certezas también parecen volverse cada vez más frágiles. Pero el estallido social chileno ocupa un lugar particularmente importante en la mirada de la obra. Los directores explican que no quisieron realizar un montaje pensado desde la inmediatez de aquellos acontecimientos, sino volver sobre ese período desde la distancia.

“Es como pensar en ese momento reciente de la historia chilena como desde hoy”, señalan. “Poder mirar la historia y reírnos de eso también un poco” es parte de la propuesta.

Para Los Contadores Auditores, uno de los desafíos de “Que le corten la cabeza” era precisamente conseguir que la comedia no se quedara solamente en el chiste.

La recepción de la obra los dejó conformes, especialmente porque se trataba de un proyecto ambicioso levantado de manera independiente. Entre sus objetivos estaba permitir que Valdebenito y Contador mostraran otros registros además del humor y pudieran transitar por lugares más complejos. La intención era hacer una comedia, pero también hablar de Chile a través de ella.

Esa forma de entender el teatro también explica parte del vínculo que la compañía busca generar con el público. Los directores cuentan que muchas personas que ven sus obras les dicen que quieren llevar a sus familiares porque sienten que sus montajes pueden ser una puerta de entrada al teatro.

Su objetivo es justamente construir espectáculos que puedan ser entretenidos y, al mismo tiempo, abrir conversaciones.

“Somos súper conscientes en hacer un teatro que a nosotros nos gustaría ver también como espectadores. Hemos tomado esta bandera que es un teatro que sirve también como una puerta de entrada para gente que nunca ha visto una obra de teatro, mucha gente que ve nuestra obra siempre nos dice ‘voy a llevar a mi mamá porque esta obra quizás la puede entender’ Y después claro, como que se pueden meter en el mundo del teatro a través de nuestras obras, eso a nosotros nos gusta mucho”, mencionan.

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Una compañía que trabaja a contrarreloj

El ritmo de producción de Los Contadores Auditores puede parecer acelerado desde afuera. Este año, la compañía llegó a encadenar tres estrenos, aunque sus integrantes explican que las obras no nacen necesariamente con rapidez. Muchas de las ideas permanecen durante meses en proceso antes de llegar al escenario. Que le corten la cabeza comenzó a trabajarse desde el año anterior.

El ritmo también responde a una realidad concreta: vivir del teatro implica producir. Después de un año en que optaron principalmente por remontar una obra, decidieron volver a estrenar y se encontraron con un calendario particularmente exigente.

“No lo podríamos hacer sin los equipos con los que trabajábamos, sin los elencos, estas dos últimas obras que son de carácter independiente, nosotros escribimos, dirigimos, también hacemos el diseño, porque no tenemos plata para pagarle a tanta gente, pero también está como a punta de confianza de los equipos, creo que tenemos eso también ganado de que podemos decirle a los chiquillos, a los elencos que tenemos fe en hacer esta obra, que se puede mover, que puede funcionar, trabajemos todo un poco gratis por el momento y después vamos a empezar a recibir”, sostienen.

Mujeres que no desaparecen

Esa preocupación por los personajes femeninos aparece también con fuerza en “Showoman”, la obra que estrenan este jueves 1 de octubre en el Teatro Mori Recoleta.

El montaje, protagonizado por Carmen Gloria Bresky junto a Carla Casali y Rubén Aravena, se presenta como un “casi unipersonal, casi musical, casi policial”. La historia sigue a Gala González, una actriz cuya carrera se derrumba después de alcanzar la fama tempranamente. Cuando parece haber quedado relegada al olvido, recibe una oportunidad inesperada: convertirse en espía para desbaratar una peligrosa mafia.

La historia mezcla comedia, canciones en vivo, coreografías y elementos policiales. Pero uno de sus principales mecanismos está en los cambios que ocurren frente al público: maquillaje, vestuario y pelucas dejan de ser elementos ocultos del proceso teatral y pasan a convertirse en parte del espectáculo.

La idea nació precisamente de ese deseo. Los directores querían reunir el trabajo de Carla Casali, actriz y también especialista en pelucas, con el de Rubén Aravena, maquillador y bailarín. La intención era que ambos pudieran transformar a la protagonista en distintos personajes frente a los espectadores.

Así, “Showoman” termina funcionando también como una celebración del propio oficio teatral. “Es como también una celebración al arte de la actuación y al arte como del teatro”, explican.

Aunque el formato de “Showoman” es más experimental que otros trabajos de la compañía, sus creadores insisten en que la historia mantiene una conexión con el público. La obra permite que Carmen Gloria Bresky pase rápidamente del ridículo a momentos más emotivos. Los directores destacan precisamente esa capacidad para mostrar la vulnerabilidad del personaje y hacer que sus frustraciones y miedos también puedan ser compartidos por quienes observan desde la platea.

La música y las coreografías completan ese universo. El montaje incorpora canciones reconocibles y una estética ligada a la figura de la “Showoman”, mientras los intérpretes realizan frente al público las transformaciones que normalmente ocurrirían detrás de escena.

Del 1 al 10 de Octubre Jueves a Sábado 20:00 hrs Teatro Mori Recoleta Bellavista 77 Entradas a través de ticketmaster.cl

FICHA ARTÍSTICA Elenco: Carmen Gloria Bresky, Carla Casali, Rubén Aravena Dirección, dramaturgia y diseño: Los Contadores Auditores Pelucas: Carla Casali Maquillaje: Ruben Aravena Coreografías: Ian Harting Música: Juan Pablo Ortega Producción: Macabra Producciones Duración de la obra: 1h 10 min Edad recomendada: Desde 14 años

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