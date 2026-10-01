La infertilidad masculina está “gravemente subestimada”

El recuento de espermatozoides ha disminuido a nivel mundial en más del 51 % desde 1973, y este descenso se está acelerando, según una revisión de estudios de 2026 publicada en la revista Antioxidants. Sin embargo, en líneas generales, los hombres tienden menos a someterse a pruebas de infertilidad que las mujeres.

“La infertilidad masculina está subestimada. Es un problema enorme”, explica Edidiong Akang, biólogo reproductivo de la Universidad de Lagos, Nigeria.

En un estudio que dirigió Akang y fue publicado en la revista Scientific Reports en 2023, se analizaron muestras de semen de más de 17.000 hombres y los científicos descubrieron que la calidad de la forma y el tamaño de los espermatozoides (conocida como morfología espermática) se había deteriorado en aproximadamente un 50 % entre 2010 y 2019.

La motilidad de los espermatozoides (su capacidad para nadar hasta el óvulo femenino) también había disminuido significativamente; en Nigeria, por ejemplo, en un 87 % durante ese mismo período.

Sin embargo, Akang explicó a DW que la proporción de casos de infertilidad masculina está “gravemente subestimada” y, como resultado, es malinterpretada.

¿Qué factores afectan la fertilidad masculina?

La fertilidad masculina depende de la salud de los espermatozoides: su forma, tamaño, movilidad, concentración y cantidad. Esta última característica se utiliza a menudo como indicador de fertilidad, ya que millones de espermatozoides intentan alcanzar el óvulo, pero solo unos pocos lo logran. Por lo tanto, deben ser nadadores fuertes.

Estos factores dependen, a su vez, de condiciones de salud subyacentes: la infertilidad masculina puede ser causada por el aumento de peso, el estrés, la falta de sueño, el tabaquismo, los microplásticos y el consumo de cannabis.

El aumento de peso afecta en particular a los testículos, que producen esperma y hormonas como la testosterona.

Los testículos funcionan mejor a una temperatura dos grados centígrados inferior a la del resto del cuerpo. La grasa eleva la temperatura, lo que puede afectar a los espermatozoides: su concentración, recuento y movilidad.

¿Por qué a menudo la infertilidad masculina no es diagnosticada?

La salud sexual masculina frecuentemente se pasa por alto, posiblemente porque los hombres menores de 40 años generalmente no tienen un motivo para hacerse revisiones. Si un hombre es mayor de 40, es posible que se haga chequear anualmente la próstata. Pero ni siquiera un urólogo hará una prueba de esperma si no se lo piden.

Las mujeres, por otro lado, reciben una señal mensual, su ciclo menstrual, y de él pueden deducir que algo no anda bien.

Un hombre no recibe señales naturales de su fertilidad hasta que intenta concebir un hijo. Para entonces ya puede tener 30 o 40 años, edad en la que algunos problemas de salud son difíciles de revertir.

Riffat Bibi, embrióloga clínica que ha dirigido un laboratorio de FIV en Pakistán durante 17 años, describió lo que los hombres suelen decir al llegar: “De acuerdo, revisen primero a mi esposa”. A veces, la suegra trae a la nuera, lo que también sugiere que la suegra piensa: “No puede ser culpa de mi hijo”.

Y algunos pacientes “creen que la actividad sexual equivale a la fertilidad, lo cual no es cierto”, dijo Bibi.

Según Bibi, aproximadamente el 80 % de los casos ahora involucran un factor masculino, muy por encima de la proporción 50-50 que se asumía desde hace tiempo, y su laboratorio ha tenido que adaptarse.

También se observa esta tendencia en los tratamientos de fecundación in vitro (FIV) . La calidad del esperma ha disminuido tanto que casi todas sus pacientes necesitan que un embriólogo seleccione un solo espermatozoide y lo inyecte directamente en el óvulo.

Pero existe otro factor del que muchos hombres no hablan mucho: la testosterona sintética, o esteroides.

La testosterona puede suprimir la producción de esperma

Algunos hombres, deseosos de tener un cuerpo musculoso, suprimen sin saberlo su propia producción de esperma al tomar esteroides anabólicos, una forma sintética de testosterona. Un exceso de testosterona puede suprimir la producción de esperma, y un nivel demasiado bajo también puede dificultarla. Un cuerpo sano mantiene los niveles de testosterona en equilibrio.

Si bien la producción de esperma puede reiniciarse si se deja de tomar suplementos de testosterona, Pope dijo que depende de la edad, la cantidad que se tomaba y durante cuánto tiempo.

Los usuarios ocasionales de esteroides suelen recuperar un recuento de espermatozoides “normal”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un recuento normal es de aproximadamente 16 millones de espermatozoides por mililitro de semen (o superior).

Por otro lado, los usuarios habituales y prolongados de esteroides a menudo no se recuperan ni vuelven a tener una producción normal de esperma.

Investigadores holandeses hicieron un seguimiento a 100 hombres durante un ciclo de esteroides y durante un año después, y descubrieron que dos tercios seguían teniendo recuentos de espermatozoides muy bajos y algunos no tenían espermatozoides en absoluto.

No todo el mundo consume esteroides, y aun así se producen descensos en el recuento de espermatozoides. Chirag Bhandari, quien dirige el Instituto de Andrología y Salud Sexual en Jaipur, India, estima que los esteroides representan menos del 0,1 % de la disminución del recuento de espermatozoides en su país. El sobrepeso, el estrés por calor y el tabaquismo suelen ser las principales causas.

Según Bhandari y Bibi, si un hombre se somete a una prueba a tiempo, su recuento de espermatozoides suele normalizarse en un plazo de seis a doce meses. Pero cuanto más tiempo pase sin detectarse el problema, menos probable será que esto ocurra.