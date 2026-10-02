Brasil impulsa la profesionalización del fútbol femenino mediante nueva ley

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aprobó una ley para impulsar la profesionalización del fútbol femenino e incentivar la igualdad entre mujeres y hombres en este deporte, a menos de un año de que comience en el país el Mundial.

La ley, basada en un proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, establece la reducción gradual del número de futbolistas no profesionales inscritas en las competiciones con el objetivo de alcanzar la profesionalización integral de los equipos.

Además, los clubes con categorías juveniles y programas de formación tendrán la obligación de mantener un equipo femenino o de crearlo en un plazo de 180 días.

A lo largo del proceso de formación, las jugadoras deberán tener acceso a las mismas estructuras, espacios y equipos de profesionales de apoyo que sus colegas masculinos.

Ley para profesionalización del fútbol femenino en Brasil

En cuanto a la igualdad salarial entre mujeres y hombres, la norma no establece una equiparación automática pero orienta a la formulación de“iniciativas” para reducir las disparidades.

“Queremos que las mujeres conquisten espacios en todo el mercado de trabajo, en toda actividad deportiva”, ha señalado Lula durante el acto, en el que estuvo acompañado por la exfutbolista Miraildes Maciel, conocida como Formiga.

El presidente, ferviente seguidor del Corinthians, ha dicho en tono de broma que el equipo femenino del club de São Paulo es mejor que el masculino y que deberían intercambiarlos.

Lula, quien aspira a la reelección en las elecciones de octubre, ha reforzado en los últimos meses su discurso en favor del empoderamiento femenino y de la igualdad de género.

Brasil será el primer país de América del Sur en acoger el Mundial femenino de fútbol, que se disputará entre junio y julio del año que viene y reunirá a 32 selecciones en ocho sedes.