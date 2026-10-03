El desafío de las madres jóvenes que buscan entrar al mundo laboral

Entrar por primera vez al mundo laboral supone desafíos que van mucho más allá de contar con una formación técnica. Saber dónde buscar una oportunidad, cómo presentar un currículum, enfrentar una entrevista, desenvolverse en un proceso de selección y, sobre todo, tener acceso a redes profesionales puede marcar una diferencia para quienes están intentando conseguir su primera experiencia.

Para las madres jóvenes, ese proceso puede sumar otras dificultades: compatibilizar la búsqueda laboral con las responsabilidades de cuidado, contar con redes de apoyo y encontrar espacios que permitan transformar la capacitación en una oportunidad concreta de empleo.

Con ese escenario como punto de partida, la Red de Mujeres MBA UC y Fundación Soymás pusieron en marcha un programa de mentorías que durante seis semanas conectará a cerca de 40 profesionales con madres jóvenes que se encuentran preparando su ingreso al mercado laboral.

La idea es que cada participante trabaje junto a una mentora en aspectos concretos de la búsqueda de una práctica profesional: desde la preparación para postular a una empresa hasta el desarrollo de habilidades para enfrentar entrevistas y procesos de selección. A esto se suma un componente que puede ser especialmente relevante para quienes están comenzando su trayectoria: el acceso a una red de profesionales con experiencia en distintos sectores.

“Las estudiantes del programa deben gestionar sus propias prácticas. La posibilidad de tener una mentora que las acompañe en el proceso de búsqueda y postulación a su práctica es tremenda”, explica Constanza Parraguez, directora de empleabilidad de Fundación Soymás. A su juicio, el contacto con profesionales de distintos rubros no solo permite adquirir herramientas, sino también ampliar las redes de las participantes.

De la capacitación a la primera oportunidad

Fundación Soymás trabaja desde 2017 con madres jóvenes en situación de vulnerabilidad, apoyándolas en ámbitos como educación, capacitación, emprendimiento e inserción laboral. Entre sus programas contempla formación gratuita en áreas como Administración de Empresas y Análisis de Datos, además de apoyo que incluye becas de alimentación y acompañamiento psicosocial.

El desafío, sin embargo, no termina cuando una estudiante completa su formación. El siguiente paso es conseguir una práctica que le permita aplicar lo aprendido y comenzar a construir experiencia laboral.

Es precisamente en ese tránsito donde las mentorías buscan intervenir. La propuesta apunta a que una profesional con experiencia pueda acompañar a una joven que todavía no cuenta con las herramientas ni los contactos acumulados durante una trayectoria laboral.

“En un principio pensamos que lo más complejo sería encontrar a las mentoras que tuviesen el tiempo y la motivación para hacerlo, pero nos fue increíble en la convocatoria”, cuenta Andrea Calderón, integrante del comité de la Red de Mujeres MBA UC.

Para Calderón, el desafío ahora es que esta primera experiencia pueda tener continuidad. La iniciativa se vincula con uno de los objetivos de la Red de Mujeres MBA UC: compartir conocimientos y experiencias profesionales, pero también generar espacios de colaboración que tengan un impacto fuera de la propia red.

Una puerta de entrada al mercado laboral

El programa comenzó el 28 de septiembre y se extenderá durante seis semanas. El objetivo es que, al finalizar el acompañamiento, las participantes hayan avanzado en la búsqueda de sus prácticas profesionales y cuenten con mayores herramientas para enfrentar procesos de selección e incorporarse posteriormente al mercado laboral.

La apuesta parte de una premisa sencilla: para quienes recién comienzan su vida profesional, el conocimiento sobre cómo funciona el mercado laboral y el acceso a una red de contactos pueden ser tan importantes como la formación técnica.

Fundación Soymás señala que hasta ahora ha acompañado a más de 400 madres y sus hijos, buscando fortalecer sus oportunidades de desarrollo y autonomía económica.

En este caso, la mentoría busca convertir una red profesional en una herramienta de acceso: que la experiencia acumulada por quienes ya recorrieron ese camino pueda servir para orientar a quienes recién están comenzando.

¿Cómo postular a Fundación Soymás?

Fundación Soymás cuenta con un proceso de admisión dirigido a madres jóvenes que buscan fortalecer su formación y prepararse para ingresar al mundo laboral. Sus programas incluyen formación gratuita en oficios, acompañamiento psicosocial y herramientas de empleabilidad.

Los principales requisitos son:

Ser madre.

Tener hasta 29 años al momento de postular.

No encontrarse embarazada.

Tener un hijo o hija mayor de seis meses.

Contar con Enseñanza Media rendida.

Contar con un adulto responsable o apoderado que pueda participar en reuniones y acompañar a la estudiante durante el proceso.

Las postulaciones y la información sobre los procesos de admisión se encuentran disponibles en la página de Admisión de Fundación Soymás.