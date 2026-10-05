Cabello dañado: qué hacen realmente los productos acidificantes y en qué fijarse antes de comprar

Quienes tienen el cabello teñido, decolorado o sometido frecuentemente al secador y la plancha probablemente ya se encontraron con una nueva palabra en las estanterías de productos capilares: “acidificante”. Shampoos, acondicionadores, mascarillas y tratamientos profesionales destacan ahora el pH ácido como una herramienta para recuperar el brillo y mejorar la apariencia del pelo dañado.

La explicación está en una estructura microscópica que determina buena parte de cómo vemos y sentimos nuestro cabello: la cutícula.

La cutícula constituye la capa exterior del tallo capilar y está formada por células queratinizadas planas que se superponen unas sobre otras, de manera similar a las tejas de un techo. Debajo se encuentra el córtex, que concentra gran parte de la queratina y aporta resistencia y otras propiedades físicas al cabello.

Cuando esta superficie está relativamente uniforme, disminuye la fricción entre las fibras y el cabello suele sentirse más suave y reflejar la luz de manera más regular. Pero distintos procesos químicos pueden modificar esa estructura.

Qué ocurre durante una coloración o decoloración

Muchos procedimientos químicos necesitan trabajar en condiciones alcalinas. Al aumentar el pH cambian las cargas eléctricas de determinados grupos presentes en las proteínas del cabello, aumenta la repulsión entre algunas estructuras y la fibra puede absorber más agua.

El resultado es un mayor hinchamiento del cabello y una cutícula menos compacta, condición que facilita que los agentes utilizados durante una coloración o decoloración actúen en el interior de la fibra.

El problema aparece cuando estos procesos son intensos o se repiten con frecuencia. La superficie puede sufrir pérdida de componentes lipídicos y proteicos, erosión y deterioro de las células de la cutícula. Aumenta entonces la fricción entre las fibras y el cabello puede sentirse áspero, enredarse con mayor facilidad, perder brillo y volverse más susceptible al quiebre.

Es precisamente en este punto donde aparecen los productos acidificantes.

¿El ácido realmente “cierra” la cutícula?

La expresión es habitual en peluquerías y publicidad, pero requiere un matiz. La cutícula no funciona exactamente como una puerta que se abre con productos alcalinos y se cierra al aplicar un ácido.

Al reducir el pH se modifican las cargas de determinados grupos químicos de las proteínas. Esto puede disminuir la repulsión electrostática y el hinchamiento de la fibra, favoreciendo una superficie más compacta.

En términos simples, después de haber estado expuesto a condiciones alcalinas, llevar el cabello nuevamente hacia condiciones más ácidas puede mejorar el comportamiento de su superficie.

Esto ayuda a explicar por qué después de ciertos tratamientos acidificantes el cabello puede sentirse inmediatamente más suave, desenredarse con mayor facilidad y presentar mayor brillo.

Pero existe una diferencia fundamental entre mejorar la superficie y reconstruir el cabello.

Si una cutícula fue severamente erosionada o perdió células debido a una decoloración intensa, reducir el pH no hará que esas células vuelvan a crecer. El tallo capilar está formado por tejido biológicamente muerto y no posee la capacidad de regenerarse como lo hace la piel.

Por eso, cuando se habla de “reparación” capilar, conviene entenderla principalmente como una mejora de determinadas propiedades físicas, químicas y cosméticas de una fibra dañada, y no como la recuperación literal de un cabello virgen.

Entonces, ¿qué buscar en un producto para cabello dañado?

El primer consejo es no quedarse únicamente con expresiones como “reparación total”, “reconstrucción profunda” o “sellado”. Conviene dar vuelta el envase y revisar qué contiene la fórmula.

En cabellos sometidos a coloraciones y decoloraciones puede resultar interesante un producto formulado con pH ácido. Algunas fórmulas incluso informan su pH. Sin embargo, más ácido tampoco significa necesariamente mejor: el objetivo no es llevar el cabello al pH más bajo posible.

También son relevantes los agentes acondicionadores catiónicos, que pueden aparecer en la lista de ingredientes con nombres como Behentrimonium Chloride, Behentrimonium Methosulfate, Cetrimonium Chloride o Stearamidopropyl Dimethylamine.

Su interés radica, entre otras cosas, en que el cabello deteriorado presenta modificaciones en su superficie y una mayor presencia de cargas negativas. Los acondicionadores catiónicos poseen afinidad por estas zonas, contribuyendo a disminuir la electricidad estática y, especialmente, la fricción durante el peinado. Esto último es importante porque una fibra muy deteriorada también puede sufrir daño mecánico simplemente al desenredarla.

Otro grupo habitual son las proteínas y péptidos hidrolizados, identificables mediante nombres como Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Wheat Protein o Hydrolyzed Rice Protein. Dependiendo de su composición y tamaño, pueden contribuir a formar películas o mejorar temporalmente determinadas propiedades de la fibra.

Eso no significa que una mascarilla “con queratina” vuelva a construir exactamente la estructura original del cabello. La presencia de queratina hidrolizada y la reconstrucción biológica de la fibra son fenómenos diferentes.

¿Y los productos “bond repair”?

La reparación de enlaces se convirtió en otra de las grandes categorías del cuidado capilar, especialmente para cabellos decolorados.

Los productos pueden utilizar expresiones como bond repair, bond building o bond strengthening. El concepto apunta a tecnologías destinadas a proteger, reforzar o intervenir sobre determinadas interacciones químicas relacionadas con la estructura del cabello.

Sin embargo, “bond repair” es también una categoría comercial amplia. Dos productos que utilizan esa expresión pueden contener tecnologías completamente diferentes. Por eso resulta más útil comprobar si el fabricante identifica el ingrediente o mecanismo en el que basa esa afirmación que asumir que todos los productos “bond repair” producen exactamente el mismo efecto.

Siliconas, lípidos y otros ingredientes que no hay que descartar

Durante años, algunos ingredientes adquirieron mala reputación en determinadas tendencias de cuidado capilar. Entre ellos están las siliconas. Pero en un cabello deteriorado pueden cumplir una función útil.

Ingredientes como Dimethicone, Amodimethicone o Bis-Aminopropyl Dimethicone pueden depositarse sobre la superficie, mejorar la lubricación y disminuir la fricción. En otras palabras, aunque no hagan crecer una nueva cutícula, pueden ayudar a proteger la que permanece y hacer que una fibra dañada sea más manejable.

Algo similar ocurre con los componentes lipídicos y acondicionadores. Ceramidas, determinados aceites y alcoholes grasos como Cetyl Alcohol y Cetearyl Alcohol pueden contribuir a mejorar lubricación, tacto y comportamiento de una superficie alterada.

La palabra “alcohol” en este caso tampoco debe llevar automáticamente a descartarlos: los alcoholes grasos utilizados habitualmente en acondicionadores son diferentes de los alcoholes volátiles asociados a un efecto desengrasante.

Dar vuelta el envase antes de comprar

La lista INCI —la nomenclatura internacional con la que se identifican los ingredientes cosméticos— puede entregar más información que las grandes palabras impresas en la parte frontal del producto.

Como regla general, los ingredientes aparecen ordenados principalmente de acuerdo con su concentración hasta determinados niveles establecidos por la normativa. Por eso puede ser útil observar dónde aparecen los componentes destacados por la marca.

Si un producto anuncia en letras grandes queratina, aceite de argán y ceramidas, pero estos aparecen al final de una extensa lista, probablemente estén presentes en cantidades relativamente pequeñas. Esto tampoco permite concluir automáticamente que sean ineficaces: existen ingredientes capaces de actuar en bajas concentraciones.

Por eso la lectura del INCI debe hacerse considerando la fórmula completa y no buscando un único “ingrediente milagroso”.

Para un cabello muy decolorado, poroso y propenso al quiebre, por ejemplo, puede tener más sentido buscar una combinación de funciones: un pH adecuado, buenos agentes acondicionadores, reducción de la fricción y, dependiendo de las necesidades, proteínas, péptidos o alguna tecnología específica de reparación de enlaces.

La diferencia está en comprender qué puede hacer cada uno. Un acidificante puede ayudar a reducir el hinchamiento y mejorar las condiciones de la superficie; un acondicionador puede disminuir la fricción; determinados polímeros y siliconas pueden formar una película protectora, y otras tecnologías buscan mejorar propiedades estructurales de la fibra.

Ninguno hace que el cabello dañado vuelva literalmente a ser virgen. Pero una formulación adecuada sí puede conseguir algo más realista y útil: que una fibra deteriorada resista mejor el manejo cotidiano, se quiebre menos y recupere suavidad, manejabilidad y brillo.