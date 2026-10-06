La Pintana pone en marcha el primer plan comunal de Chile para eliminar el cáncer cervicouterino

Con una cobertura del PAP que alcanza solo al 57%, La Pintana puso en marcha un plan que busca reducir las brechas de prevención y detección del cáncer cervicouterino. La iniciativa convierte al municipio en el primero del país en implementar una estrategia comunal integral para avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad.

El programa “Cero Cáncer Cervicouterino” combina vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), acceso a nuevos exámenes y una Clínica Ginecológica Móvil. En su etapa inicial, contempla inmunizar a 115 mujeres que quedaron fuera del Programa Nacional de Inmunización (PNI), con el objetivo de extender progresivamente la cobertura a más de 2.300 vecinas de 25 y 26 años.

A estas medidas se suman 700 test de VPH adicionales, el refuerzo de la toma del PAP en los CESFAM y el seguimiento de las pacientes que presenten resultados alterados o lesiones precursoras.

Las brechas que busca abordar el programa

Los antecedentes entregados por el municipio reflejan la necesidad de fortalecer la prevención. Entre 2019 y 2023, la comuna registró 631 casos de cáncer o lesiones asociadas y 53 fallecimientos. Durante 2025, además, se confirmaron 132 casos con lesiones precursoras.

“En La Pintana decidimos no esperar. Estamos poniendo recursos municipales para vacunar gratuitamente contra el VPH a mujeres que quedaron fuera del programa nacional”, señaló la alcaldesa Claudia Pizarro.

La estrategia está alineada con las metas 90-70-90 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino como problema de salud pública.

La experiencia personal de la alcaldesa

La puesta en marcha del plan también está vinculada con la experiencia de Pizarro, quien fue diagnosticada con cáncer cervicouterino en agosto de 2025. Tras someterse a tratamiento, confirmó en febrero de este año que había superado la enfermedad.

“En ese proceso aprendí que esta enfermedad se puede prevenir y curar. No quiero que lo que yo viví lo tengan que pasar otras personas”, afirmó la alcaldesa.