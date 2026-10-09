Muere Margaret Hamilton, la científica que creó software clave para que Apolo 11 llegara a la Luna

La científica responsable de la investigación que ayudó a los astronautas de la NASA a llegar a la Luna murió a los 90 años.

Margaret Hamilton fue una pionera en su campo. Lideró el equipo que desarrolló el software para las misiones Apolo de la NASA, el cual dio origen al término “ingeniería de software”.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde Hamilton trabajó, confirmó su fallecimiento y añadió que murió el 30 de septiembre.

“Decir que fue una pionera, decir que se adelantó a su tiempo, sería quedarse muy corto”, afirmó el MIT en un comunicado, en el que también destacó que Hamilton fue ingeniera de software antes de que esta profesión se popularizara.

Hamilton trabajó en el MIT desde 1959 hasta mediados de la década de 1970 y dirigió la División de Ingeniería de Software.

Fue en esta división que dirigió un equipo de ingenieros que escribían y probaban todo el software a bordo para el proyecto Apolo 11 de la NASA, que guio a los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin para que se convirtieran en los primeros humanos en llegar a la Luna.

“Me atrajo tanto la idea misma como el hecho de que nunca se había hecho antes. Fui la primera programadora en unirme y la primera mujer que contrataron”, relató a The Guardian en 2019.

En 1969, instantes antes del histórico alunizaje del Apolo 11, un ordenador a bordo activó una alarma, indicando que se estaba produciendo un error.

El error detectado era que el ordenador estaba sobrecargado, y por un momento pareció que el complejo descenso no podría lograrse.

Pero, según el MIT, Hamilton y su equipo habían previsto tal error mediante la creación de un “software basado en prioridades” para desactivar cualquier tarea en segundo plano y favorecer la más importante: el alunizaje.

La famosa ingeniería de software del equipo quedó inmortalizada en una fotografía de 1969 en la que Hamilton aparece de pie junto a la pila de código impreso que se alzaba imponente a su lado.

Medalla Presidencial de la Libertad

En 2016, Barack Obama reconoció la trayectoria profesional de Hamilton con la Medalla Presidencial de la Libertad por su contribución a la ciencia y a los viajes espaciales.

En aquel momento, Obama dijo que Hamilton “simboliza a esa generación de mujeres anónimas que ayudaron a enviar a la humanidad al espacio”.

Nacida en Indiana en 1936, Hamilton primero estudió matemáticas en la Universidad de Michigan en 1955 antes de trasladarse al Earlham College, donde obtuvo una licenciatura en matemáticas en 1958.

Un año después se mudó a Boston, Massachusetts, con su marido y, en un principio, aceptó el trabajo en el MIT para apoyar a su esposo durante sus estudios de derecho.

A partir de la década de 1970, Hamilton utilizó su experiencia para fundar sus propias empresas de software, entre ellas Hamilton Technologies, que todavía tiene su sede en Massachusetts.

“Nos entristece su fallecimiento, pero agradecemos la oportunidad de haber podido celebrar sus extraordinarios logros a lo largo de su larga vida”, declaró el Earlham College en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Su espíritu pionero y su extraordinario legado seguirán inspirando a generaciones enteras”, decía el comunicado.

Según el MIT, Hamilton deja una hija, dos nietos y cuatro bisnietos.