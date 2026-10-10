Congelaron tejido de mis óvulos por un cáncer a los 17 años y ahora, con 44, soy madre de un bebé

Cuando a Kassandra Bacon le diagnosticaron linfoma de Hodgkin —un tipo raro de cáncer de sangre— a los 17 años, un tratamiento inicial de quimioterapia fue suficiente. Pero un año después, el cáncer reapareció, y esta vez, con mayor gravedad. Los médicos le dijeron a Bacon que tendría que comenzar de inmediato una quimioterapia agresiva.

“Cuando estás dando clases de conducir y en plena época de exámenes finales de bachillerato, no es algo que quieras vivir. Fue duro”, declaró a Newshour, un programa del Servicio Mundial de la BBC.

A pesar de ser solo una adolescente, Bacon ya pensaba en los efectos a largo plazo del tratamiento y en cómo podría preservar su fertilidad.

Al no tener tiempo para esperar a su ciclo menstrual mensual, algo necesario para la congelación de óvulos, Bacon abogó por un procedimiento alternativo y experimental en aquel momento: el trasplante de tejido ovárico.

Veintitrés años después de que se congelaran las biopsias de los ovarios de Bacon, estos fueron trasplantados de nuevo a la mujer de 44 años, que el mes pasado dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Landon.

Se cree que es el primer niño nacido a partir de tejido ovárico trasplantado almacenado durante más de 20 años.

Al recordar su adolescencia, Bacon afirma que siempre quiso ser madre. Ante la perspectiva de no poder tener un hijo biológico, estaba desesperada por hacer algo al respecto.

“No sé por qué, pero simplemente no estaba conforme con el hecho de que no se pudiera hacer nada para darme esperanza si las cosas resultaban como finalmente resultaron, y yo no lograba concebir de forma natural”, dice.

La congelación de óvulos es un procedimiento más común en mujeres que no pueden concebir de forma natural. Sin embargo, el proceso requiere semanas de inyecciones hormonales antes de poder extraer los óvulos, semanas que, según le dijeron a Bacon, ella no tenía.

Tras convencer a sus médicos de que debía someterse a una extirpación parcial de tejido ovárico antes del tratamiento, Bacon encontró a la doctora Sara Matthews, una de las pocas cirujanas en el Reino Unido, su país, capacitadas para realizar dicha cirugía especializada.

Matthews tomó cuatro biopsias de los ovarios de Bacon, pero no había garantía de que algún día pudieran dar lugar a un bebé.

‘Única esperanza’

El tratamiento que le salvó la vida a Bacon, que incluyó un trasplante de médula ósea y quimioterapia, fue un éxito y volvió a estar libre de cáncer. Pero, tal como sospechaban los médicos, había sido tan agresivo le había causado daños importantes en los ovarios y, a los 33 años, Bacon entró en una menopausia precoz.

Lista para tener hijos, comenzó una lucha que duró una década para encontrar un médico que pudiera trasplantarle su tejido sano congelado de vuelta a su cuerpo.

La operación a la que se sometió Bacon para extirparle el tejido ovárico fue anterior a que en Reino Unido se legislara sobre este procedimiento, lo que significa que no disponía de la documentación necesaria para realizar trasplantes de tejido ovárico 20 años después.

Matthews permaneció a su lado durante todo el proceso y finalmente la ayudó a encontrar una clínica en Israel que estuviera dispuesta a realizar el procedimiento.

El tejido fue trasladado al Centro Médico Sheba en la ciudad de Ramat Gan, pero el procedimiento que Bacon tanto anhelaba se retrasó cuando los combatientes de Hamás atacaron Israel el 7 de octubre de 2023, lo que desencadenó una ofensiva israelí a gran escala en Gaza.

Según declaró al Servicio Mundial de la BBC, pensó: “¿Acaso mi única esperanza va a ser destruida?”.

En mayo de 2024, un alto el fuego temporal permitió a Bacon viajar y someterse al procedimiento de forma segura. A las pocas horas de abordar su vuelo de regreso al Reino Unido, se levantó el alto el fuego.

“Es algo de novela”, dice ella.

¿Cómo funciona un trasplante de tejido ovárico?

En este tipo de trasplantes, un cirujano extrae segmentos de tejido ovárico. Estos se almacenan y congelan en un laboratorio hasta que la paciente esté lista para tener hijos.

El trasplante de tejido a un individuo es similar a un injerto de piel: al colocarlo de nuevo sobre o cerca de los ovarios restantes, el tejido descongelado debería reconectarse con los vasos sanguíneos circundantes y los ovarios deberían comenzar a liberar un óvulo cada mes.

Según un estudio de 2024, en hasta el 94% de los casos se restablece el ciclo reproductivo de la mujer, y según otro estudio de 2022, aproximadamente el 28% de los trasplantes de tejido ovárico dieron como resultado un nacimiento vivo.

En 2016, se creyó que Moaza Al Matrooshi, de 24 años y originaria de Dubái, era la primera persona en el mundo en tener un bebé después de que le congelaran un ovario antes del inicio de la pubertad.

Se estima que, a nivel mundial, más de 200 bebés han nacido tras trasplantes de tejido ovárico.

“Tengo que darme las gracias a mí misma”

Apenas unos meses después del trasplante en 2024, a Bacon le volvió la menstruación. Tras intentar sin éxito concebir de forma natural con su pareja, los médicos les aconsejaron someterse a un tratamiento de fecundación in vitro.

La pareja se sometió a tres rondas de tratamiento y, finalmente, el día de Navidad de 2025, Bacon sostuvo en sus manos una prueba de embarazo positiva.

“Mi cuerpo, que era muy fértil a los 19 años, me devolvió la vida a los 43”, dice.

El hijo de Bacon, Landon, nació en septiembre de este año, y su madre lleva 25 años libre de cáncer.

Desde que compartió su historia, Bacon afirma haber recibido numerosos mensajes de mujeres que se han sentido inspiradas por ella.

Según Matthews, hoy en día se da mayor prioridad a las conversaciones sobre opciones de fertilidad para jóvenes pacientes con cáncer, ya que el pronóstico de los cánceres infantiles ha mejorado significativamente.

“Queremos que estos niños lleguen a la edad adulta y tengan una vida adulta normal, y una parte importante de eso es la capacidad de formar una familia”, dice.

Al igual que otros que escuchan su historia, Bacon se sorprende de la tenacidad que demostró a tan temprana edad.

“Sigo intentando ponerme en el lugar de cuando tenía 18 años y pensar: ‘¿Cómo pude ser tan persistente? ¿Cómo pude ser tan decidida?’. Creo que es una de esas cosas por las que tengo que mirar atrás y agradecerme a mí misma”.