Cómo la antigua diosa griega Afrodita se convirtió en un símbolo controvertido del amor y el sexo

Las obras de arte que representan a Afrodita, la antigua diosa griega del amor y la belleza, han sido tachadas durante mucho tiempo de obscenas por cosificar el cuerpo femenino. ¿Cómo llegó a convertirse en una de las figuras más controvertidas de la historia del arte?

La desnudez de Afrodita (o Venus, como la llamaban los antiguos romanos) ha sido objeto de debate durante siglos.

En 1880, el escritor Mark Twain, escandalizado, calificó la Venus de Urbino de Tiziano (1534) como “el cuadro más repugnante, vil y obsceno que posee el mundo”.

En 1914, la sufragista Mary Richardson atacó la Venus del espejo (o Venus de Rokeby) de Diego Velázquez (hacia 1647-1651) con un cuchillo de carnicero, golpeándola al menos tres veces en plena National Gallery de Londres.

“No me gustaba cómo los hombres se quedaban mirándola boquiabiertos todo el día”, fue una de las explicaciones que dio posteriormente.

Afrodita: La creación de una diosa, una nueva exposición del Museo Ashmolean de Oxford, explora la historia de la diosa. La muestra ayuda a explicar cómo se convirtió en el foco de una controversia cultural tan intensa.

Nacimiento de Venus

Existen dos versiones sobre el relato de su origen: una mitológica y otra históricamente precisa; ninguna de las dos permite prever que se convertiría en una figura polémica.

Según el mito, la historia comienza cuando Cronos castra a su padre, Urano, y arroja sus genitales al mar; entonces empezó a burbujear espuma en la superficie y de ella surgió Afrodita, ya completamente formada.

Se deslizó sobre las olas hasta la isla de Chipre, donde sus pasos hicieron que brotaran flores milagrosamente de la tierra

Afrodita también puede reclamar el título de fundadora de la civilización romana, nada menos.

Un relato mitológico describe su romance con el príncipe troyano Anquises; su hijo Eneas huyó a Italia tras la caída de Troya y, según se cuenta, sus descendientes fundaron la ciudad de Roma.

Tras su aparición inicial en Chipre, allá por el siglo XIII a. C., Afrodita gozó de gran popularidad y su culto se extendió por toda la antigua Grecia.

¿Por qué resultaba tan atractiva? “La fertilidad, el amor y la procreación son temas universales para la humanidad, independientemente de la cultura”, afirma Ulbrich.

“Uno de sus nombres es Pandemos: la diosa de todo el pueblo. No se trata solo de los guerreros o de las mujeres; el amor afecta a todos y a todo. Impregna la vida”.

Un nuevo tipo de desnudez

Hasta aquí, todo resulta indiscutible. Durante varios siglos, los artistas no representaron a Afrodita de manera muy distinta a las otras diosas olímpicas.

En sus primeras representaciones, por lo general no aparecía desnuda y, desde luego, nunca en las posturas provocativas que hoy asociamos con ella. Sin embargo, en el año 350 a. C., surgió una obra de arte que lo cambió todo.

La Afrodita de Cnido de Praxíteles (c. 350 a. C.) fue la primera obra de arte de la antigua Grecia que mostraba a una mujer completamente desnuda. Aunque la escultura original se ha perdido, podemos hacernos una idea precisa de su aspecto gracias a copias romanas posteriores, como la Venus Capitolina (c. 160 a. C.).

Antes de Praxíteles, solo se representaba desnudas a las figuras masculinas. “Exaltar la belleza física masculina mediante la desnudez era algo perfectamente habitual desde los siglos VII o VI a. C.”, señala Ulbrich. Así pues, Praxíteles decidió hacer lo mismo con la belleza física femenina.

La desnudez de Afrodita era diferente. Si se observa con atención, se percibe la gran diferencia respecto a cómo se representaba la desnudez en las esculturas masculinas griegas: todo radica en el lenguaje corporal.

La Afrodita de Praxíteles aparece sorprendida mientras se baña. Se muestra tímida y vulnerable, cubriéndose por pudor o vergüenza, mientras que el cuerpo masculino desnudo en el arte griego siempre se había representado con confianza y heroísmo.

Ulbrich explica: “Se basa principalmente en cómo se la presenta en los mitos, donde aparece constantemente bañándose y cuidando su belleza física”.

Sin embargo, en la obra de Praxíteles, las manos de Afrodita se sitúan ligeramente separadas del cuerpo, lo que permite al espectador contemplar su desnudez desde distintos ángulos.

Es una obra que invita a la interacción y recompensa la curiosidad sensual del espectador. Estas técnicas artísticas innovadoras suscitaron intensos debates en los siglos posteriores, y se acuñó un nombre para la postura de la escultura de Praxíteles: Venus Pudica (Venus púdica o recatada).

La Afrodita de Cnido fue “revolucionaria”, afirma Ulbrich.

Antes de Praxíteles, Afrodita podía reconocerse en las esculturas gracias a diversos elementos como prendas de vestir, joyas y otros atributos. A partir de entonces —señala—, “la desnudez cobra todo el protagonismo “.

Cabe reconocer que un cuerpo desnudo es algo totalmente natural y que, por sí mismo, no resulta controvertido.

Lo que hizo que Afrodita resultara tan provocadora en épocas posteriores no fue el hecho de estar desnuda, sino la postura de su cuerpo, concebida para la gratificación del espectador. Esto la convirtió en un objeto de deseo.

La escultura original de Praxíteles resultó tan inspiradora que fue copiada miles de veces por escultores romanos; la Venus Capitolina es solo uno de los ejemplos más célebres.

La Venus Pudica inauguró una nueva forma de contemplar el cuerpo femenino en el arte, una visión que se extendió por todos los territorios bajo dominio del Imperio romano, abarcando Europa, el norte de África y Oriente Próximo.

El renacimiento erótico de Afrodita

Sin embargo, dicha influencia no se limitó al mundo antiguo. Durante el Renacimiento, los artistas comenzaron a buscar y copiar esculturas clásicas con mayor determinación que en el milenio anterior.

Una de las más admiradas fue la del tipo Venus pudica. Así, Afrodita —en su faceta de desnudez seductora y a la vez recatada, tal como la concibió Praxíteles— renació en obras de Masaccio, Botticelli, Rafael y Tiziano, artistas que más tarde se convertirían en los “grandes nombres” de la historia del arte.

Si bien algunos artistas emplearon esta postura para representar a Afrodita, muchos otros la adoptaron para otras figuras femeninas. Asimismo, inspiró a otros creadores a idear nuevas posturas basadas en esa misma premisa fundamental de una desnudez pudorosa.

Así, a través de las reiteradas reinterpretaciones de la Venus Púdica por parte de los artistas, la figura femenina objetivada se convirtió en un elemento indeleble del canon de la historia del arte.

Rubens y Velázquez la reencarnaron en el Barroco; fue retomada por Cabanel y Manet en el siglo XIX, y por Modigliani e Yves Klein en el siglo XX. La indignación de Mark Twain y Mary Richardson constituye una respuesta a esta historia de la erotización de Afrodita.

Anja Ulbrich comenta a la BBC que la diosa ha sido representada de muy diversas formas y que la escultura de Praxíteles no tiene por qué ser necesariamente la imagen que la defina.

Una de las piezas expuestas en el Ashmolean, realizada en Northumberland, muestra a Afrodita bañándose. A tal distancia del Mediterráneo —señala Ulbrich con una sonrisa—, “parece bastante molesta por el frío”.

Afrodita moderna

En tiempos más recientes, y al margen de la influencia de Praxíteles, a menudo se presenta a Afrodita de una manera distinta, llegando incluso a ser vista como un icono de empoderamiento.

En 2023, Beyoncé inició un concierto apareciendo en el escenario dentro de una concha de almeja gigante y luciendo un vestido adornado con motivos de manos al estilo de la Venus púdica.

Artistas como Björk, Lady Gaga, Kylie Minogue y el grupo Bananarama han compuesto canciones sobre esta diosa.

Como símbolo de la belleza y el atractivo supremos, Afrodita ha sido adaptada y reconfigurada para reflejar las necesidades de su público a lo largo de 3.000 años —y los que quedan—, una longevidad extraordinaria para una deidad de la antigua Grecia.

Otro hecho sorprendente es que una sola escultura —la Afrodita de Cnido de Praxíteles— haya moldeado tan profundamente nuestra actitud hacia la desnudez.

No hay indicios de que su dominio sobre los asuntos de los mortales vaya a terminar, ni de que la polémica que la rodea vaya a disiparse; el tema de la belleza y su tratamiento seguirá siendo siempre relevante y objeto de debate, reflejando la opinión pública a medida que esta evoluciona con el paso del tiempo.

“Dependiendo del contexto, la gente la ha reducido simplemente a lo que necesita y a lo que desea”, afirma Ulbrich. “Es muy versátil, ya sabes”.