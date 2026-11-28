• El exdelegado presidencial provincial de Parinacota, José Huanca Mamani (FA), fue sancionado por celebrar el cumpleaños de su madre en dependencias de la Delegación Presidencial, durante horario laboral, el 19 de marzo de 2025. Huanca renunció al cargo el 30 de mayo de ese año, luego de que Aquí Arica revelara la actividad.

• El Presidente José Antonio Kast firmó la resolución que aplicó a Huanca una multa equivalente al 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de cuatro puntos, por infringir el principio de probidad administrativa al utilizar tiempo de trabajo, funcionarios, dependencias y bienes institucionales para la celebración.

• El sumario administrativo fue ordenado por la Contraloría Regional el 23 de mayo de 2025, tras la publicación de la noticia. En la investigación se incorporaron la nota de prensa de El Mostrador, una selfie tomada por el exdelegado y un video de 29 segundos que registra a funcionarios cantándole el cumpleaños feliz a su madre en la oficina gubernamental.

• Huanca sostuvo en su declaración que los funcionarios organizaron espontáneamente la celebración, que él se sorprendió por el gesto y que el festejo duró entre cinco y diez minutos, sin personas esperando afuera ni instrucciones de su parte. Sin embargo, al menos siete de los ocho funcionarios que declararon en el sumario desmintieron esa versión y señalaron que Elizabeth Contreras Mena los había invitado a la oficina, informándoles que se celebraría el cumpleaños de la madre del delegado o que se tomarían una fotografía.

• La sanción aplicada por Kast fue inferior a la propuesta por la Delegación Presidencial y aprobada por la Contraloría Regional, que contemplaba una suspensión de dos meses con el 50% de la remuneración mensual. La medida fue rebajada ante la dificultad de aplicarla, dado que Huanca ya no ejercía el cargo.

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