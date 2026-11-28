El director teatral, dramaturgo y Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2007, Gustavo Meza, falleció a los 88 años, según informó el Teatro ICTUS.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la compañía lamentó la pérdida del “gran conocedor del teatro chileno”. “Su paso por ICTUS marcó a varias generaciones. Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa”, subrayaron.

“Un abrazo apretado a sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo, que acaban de perder a su madre y a Elsa Poblete, su gran compañera de tantos años. Descansa en paz”, añadieron en sus condolencias.

Nacido el 10 de marzo de 1938 en Osorno, Meza ingresó en 1954 a la Universidad de Chile para estudiar Psicología, pero posteriormente se trasladó al programa de teatro de esa casa de estudios. Allí fue discípulo de Pedro Orthous, cofundador del Teatro Experimental.

Tras egresar, integró el cuerpo de directores del Teatro Nacional Chileno y fue académico del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes, además de trabajar en el Teatro de la Universidad de Concepción, el TUC.

En 1974 fundó Teatro Imagen, junto a los actores Tennyson Ferrada y Yael Unger, espacio que durante la dictadura se convirtió en un lugar de resistencia cultural y creación colectiva, con propuestas que recurrieron al humor negro y al realismo crítico para abordar la realidad social del país.

La trayectoria de Meza se extendió por más de cinco décadas e incluyó labores como dramaturgo, director y pedagogo. Entre sus obras se encuentran El último tren (1978), Cartas para Jenny (1985) y Murciélagos, además de adaptaciones literarias como La reina Isabel cantaba rancheras. También participó en la dirección de teleseries y desarrolló una extensa labor docente dentro y fuera de Chile.

Como parte de esa actividad, realizó intercambios académicos en universidades de Bogotá y Del Valle, en Colombia; Complutense, en Madrid; Long Island, en Estados Unidos, y en la Escuela de Arte Dramático de Finlandia. Asimismo, participó en instancias de educación artística y pedagogía teatral en distintos países de América, Europa y Asia, además de recorrer Chile.

En agosto de 2007 recibió por decisión unánime del jurado el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Ese mismo año, el 22 de octubre, se incorporó como miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes. A lo largo de su carrera también obtuvo premios Altazor y APES.

En el ámbito personal, estuvo casado con la actriz Delfina Guzmán entre 1959 y 1969, unión de la que nacieron sus hijos Juan Cristóbal, compositor y productor, y Gonzalo, actor. Posteriormente mantuvo una relación con Yael Unger y luego con la actriz Elsa Poblete, quien lo acompañó durante sus últimos años. Cabe recordar que Delfina Guzmán falleció hace solo cuatro días.