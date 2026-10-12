Infecciones de transmisión sexual en Chile: advierten el riesgo de una evolución silenciosa

Las notificaciones de gonorrea y sífilis alcanzaron cifras récord en Chile durante 2025. Según los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud publicados este año, la gonorrea sumó 2.682 casos, el mayor registro de la última década, con una tasa de 13,3 por cada 100 mil habitantes. La sífilis, en tanto, llegó a 11.155 casos y una tasa de 55,2 por cada 100 mil habitantes, la más alta de la serie.

Este escenario refuerza la importancia de detectar oportunamente las infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente aquellas que pueden evolucionar sin manifestaciones evidentes. La ausencia de síntomas dificulta su identificación y puede favorecer nuevas transmisiones.

Infecciones que pueden pasar inadvertidas

La gonorrea puede ser asintomática, particularmente en mujeres. Otras ITS también pueden permanecer sin manifestaciones clínicas durante parte de su evolución, por lo que la presencia de molestias no es el único factor que debe considerarse para evaluar un examen.

“Muchas ITS pueden avanzar silenciosamente. Por eso, hoy el diagnóstico es también una herramienta de prevención. No tener síntomas no significa necesariamente no tener una infección”, explica Andrés Araya, bioquímico, doctor en Microbiología y gerente general de Biotecom.

Entre los microorganismos asociados a infecciones que requieren especial atención se encuentran Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y Mycoplasma genitalium.

En el caso de la gonorrea, a las dificultades de detección se suma la preocupación por la resistencia a los antimicrobianos. Una nueva norma técnica de vigilancia epidemiológica, aprobada por el Ministerio de Salud en 2026, reconoce este fenómeno como uno de los principales desafíos para controlar la infección.

Identificar el agente para orientar la atención

El diagnóstico molecular permite detectar directamente microorganismos asociados a ITS. A través de paneles multiplex, es posible identificar varios agentes en una misma muestra, lo que entrega información para orientar las decisiones clínicas.

Biotecom cuenta con soluciones para detectar clamidia, gonococo, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, herpes y virus del papiloma humano (VPH), entre otros.

“La posibilidad de identificar correctamente el agente involucrado entrega información más precisa al equipo clínico y permite orientar de mejor manera el manejo del paciente. Esto es especialmente relevante cuando los síntomas no permiten distinguir por sí solos qué microorganismo está presente”, señala Araya.

Detección temprana y prevención

Desde Biotecom destacan que el diagnóstico oportuno contribuye a reducir el riesgo de complicaciones y nuevas transmisiones. La realización de exámenes puede considerarse ante una situación de riesgo, una nueva pareja sexual o por recomendación médica.

“Diagnosticar a tiempo protege la salud de la persona y también la de sus parejas. La prevención y el diagnóstico oportuno deben avanzar juntos”, concluye Araya.