El 15 % de los agresores de violencia de género reincide tras salir de prisión

El 14,98 % de los hombres excarcelados por delitos de violencia de género reincide en los cuatro años siguientes a obtener la libertad, una tasa superior a la media de reincidencia del conjunto de personas que salen de prisión, que se sitúa en el 13,3 %.

Así se desprende del último estudio de reincidencia entre 2020 y 2024, elaborado por la Central Penitenciaria de Observación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que analiza la evolución de las personas excarceladas en 2020.

El informe se centra en el seguimiento de 17.890 personas que han salido de prisión ese año y constata que hasta 2024 han ingresado de nuevo en prisión 2.384 personas, lo que supone que el 86,7 % no ha reincidido. En el caso de las personas que cumplen una pena o medida alternativa al ingreso en prisión, la reincidencia se reduce al 6,74 %.

Los delitos contra la propiedad presentan la mayor tasa de reincidencia frente a los cometidos contra la libertad sexual, que tienen el porcentaje más bajo, con el 5,04 %.

El perfil de los reincidentes

Mientras que el 95,2 % de los reincidentes eran hombres, de los cuales 9 de cada diez -88,2 %- tenían nacionalidad española, tan solo el 8,01 % de la población extranjera reincide, frente 15,06 % de la población española.

La investigación señala que la tasa de reincidencia de las mujeres es inferior a la de los hombres: un 7,61 % frente a un 13,85 %.

En cuanto a la edad, el estudio muestra que 69,4 % de los reincidentes con pena de prisión tenía entre 26 y 45 años.

Entre los delitos con mayor tasa de reincidencia se encuentran los cometidos contra la propiedad (20,26 %), los de quebrantamiento de condena no vinculada a violencia de género (19,86 %), los delitos contra el orden público (16,13 %) y los delitos de violencia de género (14,98 %).

En la parte inferior de la tabla se sitúan los delitos de homicidios (7,37 %), contra el orden socioeconómico (7,32 %), contra la salud pública (5,39 %) y contra la libertad sexual(5,04 %).

La mitad volvieron a delinquir en el primer año en libertad

De este modo, las tasas más elevadas de reincidencia se registran en los dos primeros años tras la excarcelación, siendo más de la mitad de los casos (el 52,2 %) los que reincidieron durante los primeros 12 meses desde su liberación. Por cada año cumplido, el riesgo de reincidencia disminuye un 5,7 %.

Asimismo, el informe indica que es menor la probabilidad de cometer un nuevo delito a mayor edad en el momento de la excarcelación.

En la anterior investigación, publicada en 2022, la tasa de reincidencia era del 19,98 % tomando como año de liberación el 2009 y cogiendo los próximos 10 años como intervalo de estudio.