Científicos manifiestan preocupación por los recortes presupuestarios

La Directiva de la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP) manifestó su profunda preocupación ante los recortes contemplados en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, particularmente aquellos que afectan el financiamiento de becas de posgrado, los programas de inserción de investigadoras e investigadores y los instrumentos que permiten desarrollar una trayectoria científica en Chile.

Según el análisis del presupuesto ministerial, la propuesta para 2027 contempla una disminución real del 6,4% respecto del presupuesto vigente de 2026, mientras que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) experimentaría una reducción del 5,0% bajo la misma comparación.

Estas cifras deben analizarse no solamente desde una perspectiva contable, sino también considerando sus consecuencias sobre la formación, las condiciones laborales y las oportunidades de desarrollo de quienes realizan investigación en nuestro país, según un comunicado de ANIP.

Según la entidad, uno de los aspectos más preocupantes del Proyecto de Presupuestos 2027 es la disminución de los recursos destinados a las becas de posgrado administradas por ANID. Las Becas Nacionales de Postgrado experimentan una reducción real del 5,0%, equivalente a aproximadamente $3.466 millones, mientras que Becas Chile disminuye un 5,4%, correspondiente a $1.242 millones. En conjunto, ambos instrumentos pierden cerca de $4.708 millones de financiamiento, lo que representa una contracción real aproximada del 5,1%.

Además advirtió que los recortes presupuestarios no ocurren en un escenario de estabilidad laboral, sino en un sistema que presenta dificultades estructurales para incorporar sostenidamente a quienes se forman para ser investigadores, quienes necesitan urgentemente espacios de inserción que vayan más allá de la academia.

Para ANIP, los recortes presupuestarios proyectados para 2027 vuelven a instalar una pregunta fundamental que ANIP ha planteado públicamente: “¿Qué modelo de ciencia y conocimientos queremos construir para Chile?”.

La entidad reiteró la necesidad de construir una política nacional de inserción y desarrollo de la carrera investigadora, que promueva trabajo digno, seguridad social y oportunidades laborales en distintos sectores de la sociedad.

Asimismo, llamó al Ejecutivo y al Congreso Nacional a reconsiderar los recortes propuestos, mediante una discusión pública que incorpore a las organizaciones de investigadoras e investigadores, universidades, centros de investigación y demás actores del sistema científico.

“Chile necesita avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en los conocimientos, las ciencias y la investigación, con una perspectiva democrática, inclusiva y de largo plazo. Debilitar los instrumentos que sostienen las primeras etapas de la carrera investigadora significa comprometer no solo el futuro de quienes desarrollan ciencia, sino también las capacidades del país para enfrentar sus desafíos presentes y futuros”, concluyó.

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