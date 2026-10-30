Gobierno respalda despidos en Codelco por sobreproducción: “Caiga quien caiga”

“Caiga quien caiga”. Con esas palabras, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó el respaldo del Gobierno al directorio de Codelco tras la desvinculación de ocho altos ejecutivos de la estatal, como consecuencia de una auditoría interna por errores en los registros de producción de cobre.

La decisión afecta a profesionales y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador, además de la Casa Matriz, en medio de una investigación por la contabilización de cobre en proceso como producción terminada.

“La transparencia y la prioridad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas”, afirmó Mas en una declaración ante los medios.

El secretario de Estado sostuvo que las desvinculaciones forman parte de un proceso de revisión institucional destinado a corregir deficiencias en los controles internos y garantizar la confiabilidad de la información que entrega la compañía.

“Las investigaciones de organismos competentes siguen su curso para determinar todas las responsabilidades, sin prejuicio de las acciones legales que la corporación emprenda para proteger sus intereses y reguardar el trabajo honesto que miles de mineros y mineras de Chile realizan día a día”, señaló.

La reacción del Ejecutivo se produjo después de que Codelco informara el jueves el despido de ocho ejecutivos y profesionales por las inconsistencias detectadas en las cifras de producción del año pasado.

El primer error identificado involucraba unas 27 mil toneladas de cobre vinculadas a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales. Posteriormente, la estatal comunicó nuevas irregularidades en la división Salvador.

Entre los desvinculados figuran el gerente general de División Salvador; el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz; y los gerentes de esa misma área en Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata.

La nómina incluye también al jefe de Valorización Metalúrgica de la Gerencia de Contabilidad de Casa Matriz, al superintendente de Operaciones Fundición de Salvador y al jefe de Calidad y Balance Metalúrgico de Ministro Hales.

En un comunicado, Codelco explicó que la decisión “forma parte de un proceso más amplio de revisión y fortalecimiento de la gestión, impulsado por la administración y el directorio, orientado a identificar y corregir deficiencias, reforzar los mecanismos de control y asegurar la integridad y confiabilidad de la información corporativa”.

La compañía precisó que las desvinculaciones se efectuaron conforme a la normativa interna y la legislación vigente, sin descartar nuevas responsabilidades ni eventuales acciones legales para proteger sus intereses.

No se trata de las primeras medidas adoptadas por la estatal a raíz de las inconsistencias en sus registros. En mayo, Codelco ya había establecido responsabilidades respecto de siete ejecutivos y un exejecutivo de la Casa Matriz y las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales. En esa oportunidad, un ejecutivo fue desvinculado y los restantes recibieron amonestaciones.

La investigación también apuntó al exvicepresidente de Operaciones Mauricio Barraza, quien ya había dejado la compañía.