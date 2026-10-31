Maquillaje de Halloween: una noche para atreverse a jugar con colores, texturas y personajes

En Halloween, el maquillaje puede ser tan importante como el disfraz —o incluso reemplazarlo—. Una sombra fuera de los tonos habituales, un delineado gráfico, labios oscuros o una combinación de texturas pueden bastar para transformar un look cotidiano en un personaje.

La idea, coinciden maquilladores consultados por Avon, es abandonar por una noche la búsqueda de la perfección y entender el rostro como un espacio de experimentación. Algo especialmente útil para quienes miran maquillajes elaborados en redes sociales y piensan que necesitan decenas de productos o conocimientos profesionales para intentarlo.

Para principiantes: elegir una idea y exagerarla

Para quienes no están acostumbrados a experimentar con maquillaje, una buena estrategia es no intentar hacer todo al mismo tiempo.

Bruja negrx recomienda escoger dos o tres colores principales y construir el look desde ellos. Un delineado negro mucho más grueso de lo habitual, una sombra roja extendida hacia las sienes o un labial oscuro pueden convertirse en el punto de partida.

Halloween también permite exagerar aquello que normalmente se intenta mantener discreto: pestañas muy marcadas, cejas gráficas, labios delineados más allá de su contorno o sombras que abandonan el párpado y llegan hasta pómulos y frente.

Los clásicos siguen ofreciendo un buen terreno para comenzar. Una bruja, por ejemplo, puede construirse con pestañas, un labial intenso y sombras oscuras, mientras que personajes de fantasía permiten experimentar con azules, violetas, tornasoles o puntos de luz.

El objetivo no tiene que ser que el resultado sea técnicamente perfecto. Una línea irregular, un maquillaje deliberadamente difuminado o una combinación inesperada también pueden ser parte de la caracterización.

Un nivel más: cambiar las facciones

Quienes tienen mayor experiencia pueden llevar el juego hacia la transformación del rostro. El makeup artist Javier Misle (@javivimisle) propone pensar la cara como un “lienzo tridimensional”. A través de luces y sombras es posible alterar visualmente los volúmenes: profundizar las cuencas de los ojos, elevar los pómulos, afinar determinadas zonas o generar hundimientos y relieves.

La técnica puede servir tanto para una caracterización fantástica como para maquillajes vinculados al terror. Otra alternativa es trabajar con fuertes contrastes de color y acabado. Una piel muy luminosa puede acompañarse con ojos completamente negros; sombras mate pueden convivir con labios metalizados; y verdes ácidos, morados o rojos intensos pueden utilizarse en zonas donde habitualmente no aparecerían.

La clave está precisamente en romper con el maquillaje de todos los días.

Los cosméticos también pueden convertirse en materiales creativos

Halloween permite mirar de otra manera los productos que ya están en el cosmetiquero. “Una sombra no tiene por qué utilizarse solo en los ojos, ni un labial únicamente en los labios”, explica Misle.

Sombras pueden servir para crear contornos o manchas de color; iluminadores, para puntos de luz; y productos multipropósito pueden utilizarse para conectar labios, mejillas y ojos dentro de una misma gama cromática.

Pero experimentar no significa aplicar cualquier producto en cualquier parte. Antes de llevar un cosmético a una zona distinta a la habitual es importante comprobar que sea apto para ese uso, especialmente alrededor de ojos y mucosas.

Cómo hacer que sobreviva a la fiesta

Después de dedicar tiempo al maquillaje, el siguiente desafío es conseguir que llegue relativamente intacto al final de la noche. El primer paso es trabajar sobre la piel limpia e hidratada. Después pueden utilizarse prebases para mejorar la adherencia y la intensidad de los pigmentos.

Para las sombras, combinar productos en crema con sombras en polvo permite construir capas. En maquillajes que requieren mayor resistencia, los delineadores y máscaras waterproof también ayudan a enfrentar el calor, el sudor o la humedad.

El polvo translúcido sirve para sellar determinadas áreas —especialmente frente, nariz y mentón— y un spray fijador puede utilizarse al terminar. Las recomendaciones recopiladas por DBS también apuntan a una secuencia de hidratación, primer, polvo y fijación para aumentar la duración.

Cuidado con los maquillajes no autorizados

La libertad creativa tiene un límite importante: la seguridad. La Cámara de la Industria Cosmética de Chile recomienda utilizar productos adquiridos en comercios autorizados y evitar cosméticos de origen desconocido, especialmente porque durante Halloween pueden permanecer varias horas en contacto con la piel, los ojos y las mucosas.

También aconseja revisar que los envases estén en buenas condiciones, comprobar su rotulación y verificar que incluyan información sobre ingredientes, fabricante o importador, advertencias de uso y registro del Instituto de Salud Pública.

El cuidado es especialmente relevante en niños. En menores de seis años, el producto debe indicar expresamente que está permitido para ese grupo etario.

Los cosméticos no autorizados pueden carecer de controles sanitarios o contener ingredientes no permitidos, con riesgo de dermatitis y reacciones alérgicas.

Halloween como laboratorio

Finalmente, quizá la tendencia más fácil de adoptar no sea un color ni un personaje específico, sino la actitud frente al maquillaje.

No intentar copiar exactamente una fotografía, permitirse corregir, borrar y comenzar nuevamente, combinar colores que normalmente no convivirían y exagerar rasgos que el maquillaje cotidiano procura disimular.

“Mi consejo es que se atrevan a probar cosas nuevas, incluso aquellas que normalmente no usarían porque sienten que no son socialmente aceptadas”, resume Bruja negrx.

Para principiantes puede significar simplemente cambiar un delineado negro por uno gráfico o incorporar un color inesperado. Para quienes manejan más técnicas, puede ser la oportunidad de transformar completamente sus facciones.

Por una noche, la invitación es la misma: usar el rostro como lienzo y jugar.