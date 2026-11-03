Aumentan un 71% los casos de anorexia y bulimia: mujeres y jóvenes concentran los diagnósticos

Entre 1990 y 2023, los casos de anorexia y bulimia nerviosa aumentaron un 71% en el mundo. Según un estudio publicado en JAMA Psychiatry, las mujeres y las personas de entre 10 y 24 años concentran la mayor parte de los diagnósticos. Además, las proyecciones advierten que esta tendencia podría mantenerse hasta 2050.

El impacto de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) continúa creciendo a nivel mundial. En 2023, más de 18 millones de personas habían sido diagnosticadas con anorexia o bulimia nerviosa, dos enfermedades mentales que afectan principalmente a mujeres y niñas.

El escenario preocupa a la comunidad científica, no solo por el incremento registrado durante las últimas décadas, sino también porque las proyecciones apuntan a que la tendencia continuará en los próximos años, según advierte una investigación publicada en la revista JAMA Psychiatry.

El estudio, desarrollado en el marco de la iniciativa Global Burden of Disease —uno de los mayores esfuerzos científicos internacionales para medir la pérdida de salud y el impacto de las enfermedades—, examinó la prevalencia y mortalidad de la anorexia y la bulimia nerviosa en 204 países y territorios entre 1990 y 2023. Asimismo, elaboró proyecciones hasta 2050.

La investigación, realizada por científicos del Children’s Hospital de la Universidad Médica de Nanjing, en China, determinó que el número de personas que viven con alguno de estos trastornos aumentó un 71% en poco más de tres décadas, alcanzando los 18,1 millones de afectados.

La bulimia nerviosa concentra la mayor cantidad de diagnósticos, con 14,2 millones de casos en 2023, y experimentó el crecimiento más acelerado, con un incremento del 75,1%. En tanto, la anorexia nerviosa alcanzó los 3,92 millones de casos, tras registrar un alza del 57,9%.

Mujeres y jóvenes concentran la mayor cantidad de casos

Al analizar los resultados por sexo, los investigadores identificaron una mayor prevalencia de estos trastornos entre las mujeres, quienes representan el 70% de los casos a nivel mundial, con 12,6 millones de afectadas. En los hombres, en tanto, la cifra llegó a 5,5 millones, equivalente al 30% del total.

La edad también aparece como un factor relevante. De acuerdo con el estudio, el 41,2% de los casos corresponde a personas de entre 10 y 24 años, mientras que los grupos etarios con mayor prevalencia varían según el diagnóstico: entre los 15 y 19 años para la anorexia nerviosa y entre los 30 y 34 años para la bulimia.

En cuanto a la distribución geográfica, las regiones de ingresos altos registran las tasas más elevadas. Australasia —que comprende Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea— encabeza la lista, con 946,4 casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Europa Occidental, con 502,4 casos por cada 100.000 personas.

Esta última región acumuló 1,9 millones de diagnósticos durante 2023, lo que representa un aumento del 20% respecto de 1990. Sin embargo, los mayores incrementos se observaron en regiones asiáticas que han experimentado rápidas transformaciones socioeconómicas. Entre ellas destacan Asia Oriental, con un alza del 61,5%; Asia del Sur, con un 48,5%, y el Sudeste Asiático, con un 44,2%.

A nivel nacional, la prevalencia de anorexia y bulimia aumentó en 156 de los 204 países y territorios analizados. Guinea Ecuatorial registró el mayor incremento, con un 92,6%, mientras que Venezuela presentó la mayor disminución, con un descenso del 27,2%.

Frente a estos resultados, los investigadores advierten sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y atención de los trastornos alimentarios, incorporando su abordaje en los sistemas de salud pública de todo el mundo.

Especialistas advierten sobre la detección temprana y las redes sociales

Los resultados también fueron analizados por especialistas que destacaron la importancia de abordar estos trastornos desde una perspectiva de salud pública.

Mario Gutiérrez-Bedmar, profesor de la Universidad de Málaga e investigador responsable del grupo de investigación consolidado Medicina Preventiva y Salud Pública del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), calificó el trabajo como de “muy buena calidad metodológica”.

En declaraciones al SMC España, el académico señaló que la investigación evidencia que estos trastornos no solo no han disminuido, sino que continúan aumentando, especialmente la bulimia nerviosa.

Asimismo, el especialista llamó a prestar mayor atención a la influencia de las redes sociales, que, si bien pueden contribuir a visibilizar estas problemáticas, también “pueden lanzar mensajes equivocados precisamente a la población en el grupo de edad donde mayor es la prevalencia y que mayor uso hace de ellas”.

Por su parte, Fernando Fernández Aranda, director de la Unidad de Trastornos Alimentarios en el Servicio de Psicología Clínica del Hospital Universitario de Bellvitge y subdirector de CIBERobn, sostuvo que los hallazgos respaldan la necesidad de fortalecer la detección precoz y el acceso a tratamientos especializados.

En esa línea, el especialista planteó que los resultados también justifican destinar mayores recursos a la prevención y atención de los trastornos de la conducta alimentaria.