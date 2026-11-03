Polémica en Argentina por la difusión de ‘deepfakes’ sexuales de menores en una escuela

Cuatro estudiantes de tercer año del Colegio Modelo Lomas, en las afueras de Buenos Aires, han sido denunciados por la creación, difusión y comercialización de ‘deepfakes’ sexuales, imágenes falsas creadas con Inteligencia Artificial (IA), de al menos 40 menores de edad por parte de sus compañeros de colegio, lo que ha generado una gran polémica en Argentina.

Las familias de las adolescentes han denunciado los hechos ante la Justicia por la creación del material, elaborado a partir de fotografías reales.

Imágenes compartidas en grupos de mensajería

Según medios locales, las imágenes se compartieron en grupos de mensajería instantánea, en otras instituciones educativas y en plataformas de contenido para adultos, acompañadas en algunos casos por los nombres y otros datos de las jóvenes.

Hasta el momento, dos adolescentes de 15 años han sido imputados y la investigación busca determinar quiénes participaron y hasta dónde se extendió la difusión.

Padres y estudiantes realizaron una protesta frente a la sede de la escuela para reclamar sanciones y respuestas de las autoridades.

Una de las madres ha denunciado en declaraciones al canal TN que la escuela tenía conocimiento de la situación “desde hace un mes” y ha afirmado que las estudiantes afectadas fueron instadas a guardar silencio: “El colegio les decía que se callen mientras ellas lloraban por los recreos”.

El 13$ de los estudiantes de entre 12 y 19 años conoce casos de “deepfakes”

Tras una reunión entre padres y autoridades de la escuela, se resolvió que los alumnos señalados dejarán de asistir presencialmente a clase y continuarán sus estudios de manera virtual mientras avanza la investigación judicial.

El caso se suma a otros episodios registrados este año en colegios de Buenos Aires y reabre el debate sobre cómo abordar legalmente la creación de ‘deepfakes‘ cuando las víctimas son menores.

Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires señala que el 13 % de los estudiantes de entre 12 y 19 años conoce casos de ‘deepfakes’ en su entorno escolar y que el 43 % ha recibido imágenes o videos editados mediante inteligencia artificial.