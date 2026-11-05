HRW critica las restricciones al aborto farmacológico previstas en Corea del Sur

La organización Human Rights Watch (HRW) ha criticado las restricciones previstas por Corea del Sur para introducir las píldoras abortivas en 2027, al considerar que, el plan anunciado en septiembre, tras años de un vacío legislativo, podría dificultar el acceso a un aborto seguro y asequible.

“Permitir el uso de píldoras abortivas es un paso importante, pero los legisladores surcoreanos deben asegurarse de que las regulaciones no sean tan restrictivas para que los abortos no resulten inaccesibles y económicamente inasequibles”, ha afirmado Susanne Bergsten, asistente de investigación sobre los derechos de las mujeres de HRW, en un comunicado.

Bergsten ha añadido que el acceso a un aborto seguro es esencial para proteger “la autonomía, la salud y los derechos de las mujeres y las niñas”.

Lo que plantea Corea del Sur para introducir Mifegymiso en 2027

El aborto ha sido despenalizado en Corea del Sur en 2021, tras un fallo constitucional de 2019, pero sigue pendiente una regulación integral.

El Gobierno ha anunciado en septiembre de este año, un plan para introducir el medicamento Mifegymiso, que incluye mifepristona y misoprostol, en el primer trimestre de 2027, inicialmente bajo prescripción y dispensación médica, ante la circulación clandestina de productos de seguridad no verificada.

La iniciativa ha seguido a una petición del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, de estudiar vías para permitir el uso seguro de estos medicamentos incluso antes de completar la reforma legal.

La propuesta limitaría, durante los dos primeros años, el aborto farmacológico a las primeras nueve semanas de embarazo y restringiría la prescripción y dispensación del medicamento a médicos de grandes hospitales. En caso de que no se detecten efectos secundarios, se prevé una distribución más amplia tras el período de prueba, explicó la oenegé sobre la iniciativa surcoreana.

“Estas restricciones son incompatibles con las mejores prácticas, que avalan el uso de estos medicamentos hasta las 12 semanas, y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que se autorice a un amplio abanico de profesionales sanitarios para realizar abortos médicos”, dijo HRW.

Seguro nacional, fin de consentimientos y mejor asesoramiento

La organización defensora de los derechos humanos también ha señalado que la mifepristona está autorizada en alrededor de un centenar de países y que las complicaciones graves que requieren hospitalización tras un aborto farmacológico ocurren en menos del 1 % de los casos.

HRW ha instado a reformar la legislación, incluir estos servicios en el seguro nacional de salud y eliminar requisitos de consentimiento de parejas o progenitores.

La organización, asimismo, ha cuestionado el sistema surcoreano de asesoramiento para embarazos no deseados por ofrecer información insuficiente y poco imparcialsobre el aborto, y ha reclamado mayor apoyo sanitario y económico a las embarazadas, así como educación sexual integral.