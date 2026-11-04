Kast participa en Cumbre Iberoamericana marcada por llamados a defender el multilateralismo

El Presidente José Antonio Kast participó este miércoles en la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en el Teatro Real de Madrid, en una jornada marcada por los llamados a fortalecer el multilateralismo, la cooperación internacional y la defensa de la democracia.

El Mandatario asistió acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; y el embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma.

La cita reúne a delegaciones de los 22 países de la comunidad iberoamericana y es encabezada por el rey Felipe VI. Kast no realizó intervenciones durante la ceremonia inaugural, ya que su discurso está programado para este jueves, durante la sesión plenaria.

Allamand y Sánchez defienden la cooperación internacional

Uno de los discursos centrales estuvo a cargo del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, quien advirtió sobre las tensiones que enfrenta el escenario internacional y cuestionó la idea de que los países deban elegir entre sus intereses nacionales y los objetivos colectivos.

“Hoy esta cumbre tiene lugar en tiempos convulsos, tiempos recios, tiempos inciertos, tiempos amenazantes”, afirmó el exministro chileno.

Allamand sostuvo que existe una contradicción entre la creciente necesidad de cooperación y su retroceso en el escenario internacional, particularmente frente al cambio climático, el crimen organizado transnacional y los movimientos migratorios.

En esa línea, destacó que la comunidad iberoamericana reafirma su respaldo a un orden multilateral basado en reglas, el respeto a la democracia, los derechos humanos y la soberanía de los Estados.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó las políticas de aislamiento y llamó a fortalecer las alianzas internacionales.

“Frente a quienes se cierran, nosotros debemos abrirnos. Frente a quienes levantan muros, nosotros debemos construir alianzas. Y frente a los que alimentan la guerra, nosotros debemos ser sembradores de paz”, sostuvo.

Sánchez también planteó la necesidad de profundizar las relaciones entre Europa y América Latina, con el objetivo de aumentar las oportunidades económicas y la influencia internacional de ambas regiones.

Inteligencia artificial, desastres naturales y cuidados

La agenda de la cumbre contempla discusiones sobre transformación digital e inteligencia artificial, con especial atención a la reducción de las brechas tecnológicas y la protección de niños, adolescentes y personas vulnerables.

También se abordará la cooperación regional frente a los desastres naturales y la necesidad de avanzar hacia una gestión del riesgo más coordinada.

Otro de los objetivos será alcanzar compromisos para situar los cuidados en el centro de las políticas públicas, reconociéndolos como un derecho y una necesidad social.

Durante la ceremonia, el rey Felipe VI llamó a fortalecer la comunidad iberoamericana como un espacio de entendimiento frente a las tensiones internacionales.

Tras la inauguración, Kast participó en la cena oficial ofrecida por los reyes de España. Su intervención ante la sesión plenaria de este jueves marcará su participación discursiva en el encuentro, durante la tercera jornada de su gira europea.