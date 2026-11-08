El Salvador registra 21 feminicidios este año, el 57 % atribuidos a parejas o exparejas

El Salvador ha registrado 21 feminicidios entre enero y septiembre del 2026, de los cuales 12, el 57 %, han sido atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), que ha advertido de la falta de estadísticas oficiales accesibles sobre estos asesinatos.

La ONG aclaró que las estadísticas, que van del 1 de enero al 30 de septiembre del 2026, corresponden a casos documentados a partir de la información encontrada en notas de prensa y otros medios de comunicación, ya que en el país no se catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios.

Además, el país centroamericano mantiene bajo secreto o niega el acceso a los datos de violencia, incluida la información sobre estos casos de violencia extrema.

El vínculo previo entre la víctima y agresor

ORMUSA, ha detallado en su informe que del total de feminicidios, 12 han sido realizados por las parejas de las víctimas y 9 se atribuyen a “otros agresores”.

Además ha subrayado que “estos datos reiteran que la violencia feminicida prevalece especialmente en el ámbito de las relaciones conyugales”, por lo que “es preciso desarrollar estrategias de prevención y atención de las mujeres que enfrentan violencia en el ámbito familiar y de pareja“.

Durante mayo del 2026 se ha contabilizado la mayor cantidad de crímenes, con un total de 5, seguido de septiembre con 4, y en marzo y agosto se registraron 3 cada mes, según el monitoreo de prensa.

La ONG ha señalado que la información disponible evidencia que, en la mayoría de casos, “existía algún tipo de vínculo previo entre la víctima y el agresor”.

Mujeres de 26 a 35 años, las principales víctimas

De los 21 casos registrados, de acuerdo con el informe, el grupo de edad con mayor número de víctimas corresponde a mujeres de 26 a 35 años, con 6 casos o el 28,6 % del total.

Además se alerta de que en 7 de los casos se desconoce la edad de la víctima, “reiterando nuevamente la necesidad de contar con registros oficiales desagregados por las variables necesarias para el análisis de la violencia feminicida”.

ORMUSA ha sostenido que “la ocurrencia de crímenes en distintos grupos de edad evidencia la necesidad de implementar estrategias con enfoque de curso de vida, con la finalidad de identificar e implementar estrategias según las necesidades de protección en mujeres de distintas edades que presentan riesgo de enfrentar violencia”.

Según datos de la ONG, en 2025 se registraron 26 feminicidios -por debajo de los 38 de 2024-. El mes más violento durante del año pasado, ha sido Agosto con 8 asesinatos y el 52 % del total de los casos fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas.