La primera dama, María Pía Adriasola, llamó a aportar recursos económicos y participar como voluntarios en la fundación antiaborto Chile Unido, durante la cena anual “Noche por la Vida 2026”, realizada este lunes en el centro de eventos Metropolitan Santiago, en Vitacura, según informó La Tercera.

La actividad reunió a distintas autoridades del Gobierno y dirigentes del oficialismo, en una señal que vuelve a instalar la discusión sobre la mirada valórica de la administración del Presidente José Antonio Kast y su relación con los derechos reproductivos de las mujeres.

Entre los asistentes estuvieron las ministras de Salud, May Chomali; de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; y el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. También participaron el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; y representantes del Partido Republicano. Según consignó La Tercera, Adriasola fue la invitada de honor de la jornada, destinada a recaudar fondos para el Programa de Acompañamiento a Mujeres con Embarazos Vulnerables de la organización.

Durante su intervención, la primera dama invitó a los presentes a colaborar con la institución, tanto mediante aportes económicos como a través del voluntariado. En su discurso, destacó la importancia de apoyar a las mujeres embarazadas y defendió la protección de la vida desde la gestación, una posición concordante con los principios promovidos por Chile Unido.

La fundación, creada en 1998, desarrolla programas de acompañamiento a mujeres que enfrentan embarazos en condiciones de vulnerabilidad. Entre sus principios institucionales se encuentran la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y la conciliación entre la vida laboral y familiar. Su oposición al aborto la sitúa dentro de las organizaciones vinculadas a la defensa de posiciones provida en Chile.

Una agenda valórica que Kast ha mantenido en segundo plano

La participación de Adriasola adquiere una dimensión política particular considerando que el Presidente Kast ha evitado impulsar públicamente una agenda legislativa centrada en temas valóricos, privilegiando durante su actual administración las materias de seguridad y economía.

Esta postura contrasta con sus anteriores campañas presidenciales. En 2021, el entonces candidato republicano planteó la derogación de la ley de aborto en tres causales, además de posiciones contrarias al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental. Sin embargo, durante la campaña que lo llevó a La Moneda, esos asuntos quedaron fuera del centro de su propuesta electoral.

La presencia de la primera dama en Chile Unido vuelve a dar visibilidad a esas convicciones, aunque sin traducirse, hasta ahora, en un anuncio de cambios legislativos por parte del Ejecutivo.

El gesto también encontró respaldo entre parlamentarios oficialistas. Según informó Radio Bío Bío, la diputada republicana Chiara Barchiesi valoró el involucramiento de Adriasola en la defensa de la vida, mientras que la diputada de RN Claudia Mora planteó que podría asumir un papel más activo en materias de natalidad y fertilidad. Desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Cristóbal Urruticoechea fue más allá y llamó al Gobierno a promover medidas destinadas a evitar los abortos.

El rol de las ministras de la Mujer y Salud

Desde una perspectiva de género, uno de los aspectos relevantes del encuentro fue la participación de Judith Marín y May Chomali, titulares de dos carteras directamente relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres y la implementación de las políticas de salud sexual y reproductiva.

La asistencia de ambas autoridades se produce en un escenario en que Chile mantiene vigente la Ley 21.030, que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación.

En ese contexto, el respaldo a una organización contraria al aborto abre una discusión sobre la coexistencia de las convicciones valóricas de las autoridades con las obligaciones institucionales del Estado, particularmente en lo referido a garantizar el acceso a prestaciones sanitarias legalmente reconocidas y el respeto por la autonomía de las mujeres.

Desde el Ministerio de la Mujer señalaron a Radio Bío Bío que la participación de Marín respondió a una invitación de la sociedad civil y ocurrió fuera de su horario laboral. La cartera destacó, además, el trabajo de Chile Unido en materia de conciliación entre vida personal, familiar y laboral, una de las áreas que forman parte de su agenda institucional.

El debate sobre los derechos reproductivos

El acercamiento de figuras del Gobierno a Chile Unido ocurre mientras sectores de la derecha han retomado iniciativas legislativas relacionadas con el aborto. Entre ellas se encuentra el proyecto denominado “Escucha su Corazón”, que busca incorporar nuevas obligaciones de información médica antes de una interrupción del embarazo, y otras propuestas destinadas a modificar aspectos de la legislación vigente.

Si bien estas iniciativas han surgido desde el Congreso y no constituyen una agenda legislativa anunciada por La Moneda, reflejan la persistencia del debate valórico dentro de los sectores que respaldan al Gobierno.

La participación de Adriasola y de integrantes del gabinete en la actividad de Chile Unido vuelve a instalar una tensión política entre la agenda pública que Kast ha decidido priorizar y las posiciones conservadoras que históricamente ha defendido su sector.

Desde el enfoque de género, la discusión plantea una distinción central: el apoyo a mujeres que enfrentan embarazos vulnerables puede formar parte de las políticas de protección social, pero su implementación debe ser compatible con el derecho de las mujeres a recibir información, atención sanitaria y acceder a las prestaciones contempladas en la legislación vigente.

Así, mientras el Ejecutivo mantiene formalmente los asuntos valóricos fuera de sus principales prioridades legislativas, la primera dama comienza a ocupar un espacio público en estas materias, dando visibilidad a una discusión que continúa presente en el oficialismo y que tiene implicancias directas para la autonomía reproductiva de las mujeres.