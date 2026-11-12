Bernardita Ried recibe premio internacional por por defender los cielos del norte de Chile

La astrofísica y divulgadora chilena Bernardita Ried Guachalla fue distinguida con el premio Dark Sky Defender 2026, otorgado por DarkSky International, en reconocimiento a su trabajo en la protección de los cielos oscuros del norte de Chile y su campaña contra el proyecto industrial INNA, que amenazaba las condiciones de observación astronómica en el desierto de Atacama.

La distinción fue entregada por DarkSky International, organización sin fines de lucro con sede en Tucson, Arizona (Estados Unidos), dedicada a la protección de los cielos nocturnos y la promoción de prácticas de iluminación responsable.

Ried es doctora en Física por la Universidad de Stanford, exalumna de la Universidad de Chile e investigadora postdoctoral en Cambridge, Inglaterra. Durante 2025, encabezó una campaña ciudadana para advertir sobre los posibles efectos del Proyecto INNA, impulsado por la empresa AES Andes.

La iniciativa contemplaba la instalación de un complejo industrial en las cercanías de los observatorios Paranal y Armazones, en el desierto de Atacama, una zona que alberga algunos de los telescopios más importantes del mundo. Su eventual construcción habría generado contaminación lumínica, con consecuencias para las condiciones de observación astronómica de uno de los territorios más privilegiados del planeta para la investigación del universo.

Frente a las advertencias de la comunidad científica, Ried impulsó una estrategia de difusión que incluyó publicaciones en redes sociales, columnas de opinión y entrevistas en medios de comunicación, con el objetivo de instalar la discusión tanto en Chile como en el extranjero.

Además, coordinó una carta abierta que reunió las firmas de más de 3.300 astrónomos de distintas partes del mundo, quienes hicieron un llamado a las autoridades a resguardar el patrimonio astronómico del país.

Tras meses de debate público, a comienzos de 2026 AES Andes anunció el retiro del Proyecto INNA.

Una campaña respaldada por la comunidad astronómica internacional

El trabajo de la investigadora contó con el respaldo de cientos de colegas e instituciones nacionales e internacionales. Entre los apoyos recibidos estuvo la beca RAISE de la Universidad de Stanford, un programa orientado a vincular a investigadores con desafíos concretos de la sociedad.

“La beca RAISE me permitió dedicar tiempo a trabajar en un problema real, colaborando con distintos actores para construir un mensaje coordinado y eficaz. También fue fundamental el apoyo de distintos colegas con una amplia trayectoria en astronomía”, expresó Ried en un comunicado de la Universidad de Chile.

La astrofísica también destacó la relevancia científica y social de preservar las condiciones que han permitido el desarrollo de la astronomía en territorio nacional.

“Chile ha recibido algunos de los telescopios más avanzados del mundo gracias a sus extraordinarios cielos y al compromiso de generaciones de personas que han hecho posible este proyecto científico. Proteger ese legado significa mucho más que proteger el cielo nocturno”, sostuvo.

“También significa fortalecer el papel de los científicos chilenos en las colaboraciones astronómicas internacionales y garantizar que las comunidades científicas locales sean socias activas en la construcción del futuro de la astronomía en su propio país”, concluyó.

María Teresa Ruiz destaca el compromiso de Bernardita Ried

El reconocimiento también fue valorado por María Teresa Ruiz, destacada astrónoma chilena y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997, quien relevó la dedicación de Ried durante la campaña para frenar el proyecto industrial.

“Qué premio más merecido que esta distinción que le dieron a Bernardita Ried. Ella no titubeó en dedicar parte de su valioso tiempo, ya que ella estaba trabajando en su tesis de doctorado, la cual ya terminó con mucho éxito”, comentó Ruiz.

La científica también destacó su capacidad para articular apoyos y comunicar la problemática a distintas audiencias, tanto dentro como fuera de Chile.

“Ella igual a cualquier hora de la noche y del día, mandaba mensajes, se comunicaba; ella tiene una capacidad de comunicarse con todo tipo de personas, y no solo en Chile, sino en el resto del mundo. Juntó miles de firmas apoyando esta lucha contra una empresa que buscaba instalarse ahí, al lado del Observatorio Paranal. Y bueno, el resultado fue muy bueno”, añadió.

Finalmente, Ruiz manifestó su expectativa de que la investigadora regrese al país una vez concluido su posdoctorado en Cambridge, para continuar promoviendo la protección de los cielos nacionales.

“Espero pronto pueda estar de vuelta acá en nuestro país, terminando su posdoctorado en Cambridge y pueda seguir esta batalla, porque esta batalla sigue y hay que seguir educando, informando, así que genial”, concluyó.