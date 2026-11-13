Las personas LGBTQIA+ duplican el riesgo de depresión y conducta suicida, según un estudio

Las personas LGBTQIA+, tanto adolescentes como adultas, duplican aproximadamente el riesgo de trastornos depresivos y tienen más del doble de peligro de intentos de suicidio que las heterosexuales, según un estudio que ha recogido la evidencia a nivel mundial.

El trabajo, publicado en World Psychiatry, sintetiza de manera global la evidencia disponible en todo el mundo, pues los investigadores han abordado 22 revisiones con metaanálisis (método estadístico que analiza los resultados numéricos de múltiples estudios sobre una misma cuestión) que agrupan 398 estudios sobre el tema y ha analizado las 162 asociaciones sobre salud mental extraídas de estos metaanálisis.

Datos quepreocupan

“Hemos reunido todo lo que muestra la investigación en el mundo sobre las desigualdades en personas LGBTQIA+”, ha explicado en una rueda de prensa el primer autor del estudio, Vincenzo Oliva, del grupo de investigación de Trastornos bipolares y depresivos, del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (Idibaps).

Oliva ha explicado que ser LGBTQIA+ aún hoy en día puede suponer “enfrentarse a discriminación en muchos ámbitos de la vida, como en la escuela, el trabajo, en la familia o cuando buscan ayuda; y todo esto, cuando se acumula, puede generar estrés constante y provocar depresión y ansiedad”.

Al comparar este colectivo con la población general, los resultados muestran que las personas lesbianas, gais y bisexuales, tanto adolescentes como adultas, presentan aproximadamente el doble de riesgo de trastornos depresivos.

En cuanto a la conducta suicida (pensamientos y acciones orientadas a quitarse la vida), el estudio señala que este colectivo tiene más del doble (2,5 veces) de riesgo de intentos de suicidio que las personas heterosexuales.

Diferencias al interior del colectivo

Dentro del colectivo, las desigualdades no son homogéneas: las personas bisexuales presentan más sintomatología ansiosa y más riesgo de autolesiones no suicidas que las personas lesbianas o gais.

También existen diferencias significativas en los comportamientos relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria (TCA): en adolescentes, los chicos gais presentan más a menudo conductas de dieta y conductas purgativas -métodos inapropiados para adelgazar- que los chicos heterosexuales de la misma edad.

Un aviso para mejorar la atención

“Esto es un aviso de que hay que mejorar la atención“, ha afirmado por su parte el jefe del grupo de investigación del Idibaps y director del Instituto de Neurociencias del Clínic, Eduard Vieta.

El objetivo del estudio, ha incidido Vieta, es poner de relieve que este colectivo tiene un mayor riesgo, algo que a veces queda “oculto” porque en parte de los estudios científicos no se pregunta la orientación sexual y no quedan recogidas esas desigualdades.

Los investigadores han apuntado que quedan otros aspectos pendientes, de los que faltan más datos para llegar a conclusiones robustas, como la situación en Asia o América del Sur (la mayoría de los datos son de Estados Unidos y Europa) o el nivel de eventuales desigualdades en la atención a trastornos más graves, como el bipolar o la esquizofrenia.