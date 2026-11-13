FIDOCS inaugura su edición aniversario 30 con homenaje a Patricio Guzmán

Este jueves se realizó la inauguración de la edición 30 de FIDOCS en la Cineteca Nacional de Chile. Hasta el miércoles 19 de noviembre el evento se desarrollará en un circuito por el centro de la capital, con proyecciones y actividades en sus cuatro sedes principales: Cineteca Nacional de Chile, Centro Arte Alameda – Sala CEINA, Sala K / U. Mayor y Sala Cine, Centro de Extensión UC.

En un año marcado por las partidas de su fundador, Patricio Guzmán, y hace solo unos días, la del cineasta Sebastián Lelio, la ceremonia inaugural les rindió homenaje con un minuto de silencio.

La función inaugural estuvo dedicada a Sergio Bravo, pionero del documental chileno, con la proyección de ‘Día de Organillos’ (1958) -un proyecto de restauración digital coordinado en conjunto por la Cineteca Nacional de Chile, la Cineteca de la Universidad de Chile, la Fundación Centro de Cine Experimental Sergio Bravo y la Biblioteca Nacional de Chile.

También al estreno en Chile de ‘Para los contrincantes’, el más reciente cortometraje del argentino Federico Luis, premiado con la Palma de Oro a mejor cortometraje en Cannes. Se sumó también la proyección sorpresa de ‘Electro Show’ de Patricio Guzmán, en un homenaje que abrió esta edición aniversario con la memoria del cineasta como faro.

En la ceremonia de inauguración, Martín Castillo, director artístico del festival, destacó: “Estas tres décadas son el resultado de una comunidad que se ha mantenido, renovado y crecido. Este aniversario celebra esa comunidad impulsada por Patricio Guzmán y es una invitación a seguir imaginando juntos el porvenir del documental. Continuaremos con los homenajes a su figura y conmemoramos estas tres décadas, especialmente en este complejo momento para la cultura, porque creemos que el cine de lo real es una herramienta indispensable para pensar el presente y construir memoria y futuro”.

En la ceremonia estuvo presente Federico Luis, uno de los cineastas argentinos más singulares de su generación, reconocido por habitar la zona entre documental y ficción, dedicando algunas palabras al festival y presentando su corto ganador de la Palma de Oro en Cannes:

“Siento, más que nada, que este es un corto latinoamericano. Muchas veces nos hacen creer que somos contrincantes entre nosotros y al final creo que, cuando somos hermanos, somos mucho mejores y esta es la máxima muestra que me tocó vivir”.

Lo que viene

En los próximos días, el Festival desplegará una programación que invita a recorrer sus múltiples capas. Algunas novedades vienen de la mano de viejos conocidos: Mariano Llinás presenta la maratónica ‘La biografía de Jorge Luis Borges’, un titánico documental de cinco horas y media sobre el escritor argentino.

Quienes busquen un cine que interpela el presente encontrarán, además en Funciones especiales, una selección imperdible. ‘Imperium’ del ucraniano Sergei Loznitsa propone un viaje visual por la Unión Soviética construido íntegramente con archivo olvidado, mientras ‘Rehearsals for a Revolution’ de la directora iraní Pegah Ahangarani llega con el premio Ojo de Oro en Cannes y como candidata de Reino Unido al Oscar.

A ellas se suma ‘Revolutionaries Never Die’ del autor palestino Mohanad Yaqubi, un diálogo con las imágenes de la directora libanesa Jocelyne Saab, que ganó el Premio Especial del Jurado en Locarno.

El archivo íntimo y la memoria queer también tienen su lugar en Funciones especiales: ‘Barbara Forever’ de Brydie O’Connor, retrata a la pionera cineasta lesbiana Barbara Hammer. ‘Les Roches Rouges’ de Bruno Dumont, aporta un híbrido documental sobre niños que viven cerca de una playa en la Costa Azul, y ‘Merci d’être venu’ (‘Gracias por venir’) de Alain Cavalier, película clausura de esta edición de FIDOCS con el testamento fílmico de un cineasta de 95 años que se despide del cine con lucidez y humor.

En las secciones oficiales, la Competencia nacional reunirá ocho películas atravesadas por la memoria, los vínculos familiares, los conflictos del territorio, el archivo íntimo y las huellas de la dictadura, el duelo y el desarraigo: ‘Aquí se escucha el silencio’ de Gabriela Pena y Picho García; ‘Ciudad Jardín’ de Javier Zoro; ‘Obras muertas’ de Elisa Sepúlveda Ruddoff; ‘No money no honey’ de Nicole Costa; ‘Az Zeeb’ de Rafael Guendelman; ‘Los niños sin tierra’ de René Ballesteros; ‘Los fantasmas de María’ de Nico Suberby y ‘No todas las niñas’ de Carolina Astudillo.

En tanto, en la Competencia internacional, que reúne obras de Georgia, Argentina, Francia, Irán y España, se exhibirán ‘The Kartli Kingdom’ de Tamar Kalandadze y Julien Pebrel; ‘Plata o mierda’ de Toia Bonino y Marcos Joubert; ‘Hanabi’ de Ana Vaz; ‘La ilusión de un verano sin fin’ de Alessandra Sanguinetti; ‘Dans la gueule de l’ogre’ de Mahsa Karampour y ‘Krakatoa’ de Carlos Casas.

AL AIRE LIBRE

Como todos los años, FIDOCS realizará una función gratuita al aire libre en el Paseo Bulnes el sábado 14 de noviembre a las 21:00 horas. Este año se exhibirá ‘El tren fluvial’ de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, estrenada en la Berlinale 2026 y dedicada a la memoria de Vignale, fallecido en un reciente accidente aéreo. La presentará Federico Luis, estrecho colaborador de este filme, que también rinde homenaje al cine de Leonardo Favio.

Compromiso con el desarrollo

FIDOCS 30 extiende su programación más allá de las proyecciones con espacios pensados para la experimentación, la formación y el encuentro profesional. FIDOCS Expandido presentará ‘Por dentro somos color’ de Elena Pardo, con funciones el domingo 15 de noviembre (a las 15:00 y 18:15 horas con venta de entradas en fidocs.cl). Escuela FIDOCS, en tanto, reunirá a más de 150 estudiantes en clases magistrales, talleres y encuentros con invitados nacionales e internacionales.

Esto incluye la Cátedra Raúl Ruiz con Susana de Sousa Dias, invitada de honor de esta edición aniversario del festival, luego de su paso por IDFA 2025 con el mismo reconocimiento. Susana de Sousa llega a Chile con un foco que reúne cuatro de sus trabajos fundamentales: ‘Natureza Morta’, ’48’, ‘Luz Obscura’ y ‘Fordlândia Panacea’.

Mientras, FIDOCS Industria consolidará su compromiso con el desarrollo del cine documental a través del Foro Nuevas Voces -un espacio de pitching para jóvenes realizadores-, el Laboratorio de Circulación de Cortos y la competencia ‘Docs in Progress FIDOCS + CONECTA’ realizado junto a Conecta, el Encuentro Internacional de Industria Documental.

Para revisar toda la programación, conocer sedes y horarios de cada función, venta de entradas e inscripciones visita fidocs.cl y @fidocs en Instagram.

Entradas y abonos

La venta de entradas por función y el abono están disponibles en fidocs.cl: $1.500 para estudiantes y tercera edad, $3.000 general.