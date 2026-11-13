Detienen por conducir en estado de ebriedad al padre del subsecretario del Interior Máximo Pavez

Máximo Pavez Cerda (68), padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), fue detenido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Colina, Región Metropolitana, luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

De acuerdo con antecedentes policiales preliminares, el hombre habría impactado por detrás una carreta mientras circulaba en un vehículo que se encontraba sin luces.

Producto de la colisión, los ocupantes de la carreta resultaron lesionados, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de sus heridas.

Tras el accidente, personal de Carabineros llegó al lugar y constató que el conductor se encontraba en estado de ebriedad, por lo que procedió a su detención y traslado a una unidad policial de la comuna.

Pavez Cerda permaneció durante la noche bajo custodia policial y, por instrucción de la Fiscalía Centro Norte, deberá comparecer este viernes ante el Juzgado de Garantía de Colina.

Según informó T13.cl, la audiencia de control de detención está prevista para el bloque de la mañana, instancia tras la cual el Ministerio Público procederá a formalizar la investigación en su contra.

La calificación jurídica de los hechos todavía no está definida, debido a que se encuentra pendiente establecer la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes de la carreta.

De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, la Fiscalía podría incorporar cargos por lesiones menos graves o graves, dependiendo de los resultados de las diligencias.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que, al no registrarse víctimas fatales, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares de menor intensidad.

Por ahora, se espera que durante la audiencia se conozcan los delitos que serán imputados a Pavez Cerda y las eventuales medidas cautelares que solicitará el organismo persecutor.