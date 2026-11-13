Rosalía triunfa en los Latin Grammy: una artista que desafía las reglas de la industria

Rosalía volvió a hacer historia. La artista española se convirtió en la gran protagonista de la 27ª edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, al conquistar seis galardones gracias a Lux, su cuarto álbum de estudio y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

La cantante obtuvo los premios a álbum del año, canción del año y mejor canción pop por “La Perla”, mejor álbum de música alternativa, mejor video musical en formato corto por “Sauvignon Blanc”, además del reconocimiento a la ingeniería de grabación de su disco.

Con este triunfo, Rosalía suma su tercer Latin Grammy a álbum del año, tras haber obtenido el mismo reconocimiento en 2019 por El mal querer y en 2022 por Motomami. Un logro que la consolida como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea en español.

Pero más allá de las estatuillas, su victoria representa el reconocimiento a una mujer que ha construido su carrera desafiando las convenciones de una industria que históricamente ha impuesto límites a las artistas, tanto en su expresión creativa como en los espacios de poder y decisión.

Una mujer detrás de su propio universo creativo

A sus 34 años, Rosalía ha demostrado que su capacidad artística trasciende la interpretación. Compositora, productora y cantante, la española ha participado activamente en la construcción sonora y conceptual de sus discos, una faceta especialmente relevante en una industria donde las mujeres continúan estando subrepresentadas en los roles de producción musical.

Según un estudio de la Iniciativa de Inclusión de la Universidad del Sur de California (USC Annenberg), las mujeres representaron apenas el 2,7% de las nominaciones a productor del año en los Grammy estadounidenses entre 2013 y 2026. Una cifra que evidencia las brechas que persisten detrás de los escenarios, incluso cuando las artistas femeninas ocupan los primeros lugares de popularidad.

En ese contexto, Rosalía ha construido una identidad que no depende únicamente de su voz o de su imagen. Su participación en la composición, la producción y los arreglos vocales de sus canciones da cuenta de una artista involucrada en las decisiones que definen su obra.

Así lo reflejan los créditos de Lux, en los que figura como compositora y productora junto a colaboradores como Noah Goldstein, Dylan Wiggins y la compositora estadounidense Caroline Shaw.

De la violencia machista a la espiritualidad femenina

La relación de Rosalía con las experiencias y representaciones de las mujeres ha atravesado buena parte de su trayectoria musical.

En El mal querer (2018), la artista exploró las dinámicas de una relación marcada por los celos, el control y la violencia, a partir de la novela medieval Flamenca. El disco construyó un relato en el que una mujer transita desde el enamoramiento hasta la recuperación de su libertad.

Cuatro años después, con Motomami, se adentró en las contradicciones de la feminidad, el deseo, la vulnerabilidad y el poder. A través de una propuesta que combinó reguetón, flamenco, electrónica y pop experimental, cuestionó las expectativas sobre cómo debía sonar y comportarse una estrella femenina.

Con Lux, Rosalía abre un nuevo capítulo. Inspirado en figuras de la espiritualidad y el misticismo femenino, el álbum explora la relación entre lo divino y lo terrenal, el amor, la trascendencia y la búsqueda de sentido.

La propuesta incorpora arreglos orquestales, distintas tradiciones musicales y canciones en varios idiomas, con la participación de la London Symphony Orchestra y artistas como Björk.

En lugar de reproducir una fórmula que ya le había dado éxito comercial, Rosalía apostó por un trabajo que desafía las fronteras entre la música clásica y la cultura popular.

“La Perla”: ponerle nombre a las relaciones dañinas

Uno de los grandes reconocimientos de la noche fue para “La Perla”, canción realizada junto a Yahritza y Su Esencia, que obtuvo los premios a canción del año y mejor canción pop.

El tema retrata, desde la ironía y el desencanto, a un hombre que encarna comportamientos manipuladores, mentiras y falta de responsabilidad afectiva.

Aunque parte de la conversación pública sobre la canción se ha concentrado en las posibles referencias a la vida sentimental de Rosalía, su contenido permite una lectura más amplia: la identificación de conductas dañinas que durante mucho tiempo han sido romantizadas o normalizadas en las relaciones de pareja.

El éxito de la canción también se inscribe en una tendencia de la música contemporánea en la que las mujeres recuperan el control del relato sobre sus experiencias sentimentales, transformando la decepción, la rabia y el desamor en expresiones de autonomía.

Una noche de reconocimiento al talento femenino

Rosalía no fue la única mujer que destacó en la ceremonia. La colombiana Karol G obtuvo el premio a mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta y a mejor interpretación de reguetón por “Verano rosa”, junto a Feid.

Por su parte, la colombiana Aria Vega se quedó con el reconocimiento a mejor artista nuevo, mientras que la brasileña Anitta triunfó con Equilibrium en la categoría de mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa.

Anitta aprovechó su discurso para reivindicar la cultura afrobrasileña y denunciar la invisibilización histórica de sus tradiciones religiosas.

La ceremonia también contó con la participación de la chilena Mon Laferte y la mexicana Silvana Estrada, dos artistas que han desarrollado propuestas musicales con una marcada identidad autoral.

El protagonismo femenino en los Latin Grammy 2026 refleja la diversidad de las mujeres que están transformando la música latina, desde la producción y la composición hasta la renovación de géneros históricamente dominados por hombres.

En el caso de Rosalía, su tercer triunfo en la categoría de álbum del año —que la convierte en la primera mujer en alcanzar este hito en los Latin Grammy— reafirma que el éxito comercial no tiene por qué estar reñido con la libertad creativa.

Su mayor conquista, más allá de los premios, ha sido demostrar que una mujer puede construir su propio lenguaje artístico, asumir riesgos y dirigir el rumbo de su carrera sin renunciar a la posibilidad de reinventarse.