Las canciones de Mazapán reviven en el escenario con NZ Canal Infantil en Vivo

Las canciones de Mazapán forman parte de los recuerdos musicales de muchas familias chilenas. Este noviembre vuelven a encontrarse con el público en NZ Canal Infantil en Vivo, espectáculo del colectivo Nerven&Zellen que recrea conocidas canciones del grupo infantil mediante una puesta en escena con música, baile y lengua de señas chilena.

La propuesta se presenta en MORI Vitacura y abre un espacio de encuentro entre generaciones: quienes crecieron escuchando esas melodías pueden revivirlas junto a niñas y niños que hoy las descubren. Más que un repertorio musical, el montaje recupera un universo de canciones asociado al juego, las historias compartidas y la experiencia de cantar en familia.

Bajo la dirección de María Siebald, NZ Canal Infantil en Vivo cuenta con las intérpretes Betania González, Belén Herrera, Bernadita Montero, Luisa Peña y María Siebald. El espectáculo dura 40 minutos y está dirigido a todo espectador.

La programación familiar de noviembre incluye también “La aventura de Mowgli”, en MORI Recoleta.

La historia del niño criado por lobos en la selva de India vuelve a escena acompañada por personajes como Baloo, Bagheera y el tigre Shere Khan. La fábula recorre temas como la pertenencia, la libertad y la identidad, mientras el protagonista enfrenta la decisión de permanecer en la vida salvaje o acercarse al mundo humano.

Dirigido por Sandra Barrera Mera, el montaje incorpora canto, actuación, movimiento y música en vivo, con interpretación simultánea en lengua de señas chilena y lengua oral. Ambas propuestas familiares muestran cómo una canción o un relato conocido puede tomar nuevas formas al llegar al escenario.

COORDENADAS

• NZ Canal Infantil en Vivo: domingo 15 de noviembre, 16:00 horas, MORI Vitacura. General: $10.000; niñas y niños: $5.000.

• La aventura de Mowgli: domingos 15 y 22 de noviembre, 16:00 horas, MORI Recoleta. General: $8.000; niñas y niños: $5.000.

• Entradas e información: www.teatromori.cl.